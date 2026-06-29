Agenda informativa multisoporte América para el lunes 29 de junio 2026

VENEZUELA

- El número de personas fallecidas por el doble terremoto del pasado miércoles en Venezuela se elevó a 1.719, el de heridas a 5.034 y el de familias damnificadas a 15.866, según un reporte oficial, en tanto que voluntarios y rescatistas de varios países continúan la búsqueda de vida en medio de los escombros. (foto) (video)

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- Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país suramericano, reavivando los temores de nuevos daños, cuando han transcurrido cinco días desde el doble terremoto. (foto) (video)

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (video)

- Los terremotos que han golpeado Venezuela han dado paso a una inédita tregua diplomática entre Caracas y varios Gobiernos que hasta hace poco mantenían fuertes diferencias con el país, un acercamiento que podría convertirse en una oportunidad para profundizar la apertura internacional venezolana de la mano de la Administración de Donald Trump. (foto)

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ESTADOS UNIDOS

- El Salón de la Independencia donde las Trece Colonias declararon su ruptura con el poderoso imperio británico refleja la reverencia con que Filadelfia, cuna de la Revolución estadounidense, custodia sus sitios históricos como altares cívicos cuya carga simbólica se multiplica a 250 años de la fundación del país. (Foto) (Vídeo)

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- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido las celebraciones del 250 aniversario de la independencia del país en una exaltación de su propia figura mediante la organización de varios mítines, la inclusión de su rostro en pasaportes y monedas conmemorativas, y la vinculación explícita del aniversario con su propio cumpleaños. (Foto)

- Luigi Mangione comparece ante un tribunal federal de Manhattan en una nueva audiencia dentro del proceso abierto contra él por el asesinato del consejero delegado de UnitedHealthcare.

- Lusiana celebra, en segunda vuelta, primarias para elegir a los candidatos en las elecciones de noviembre al Congreso.

- El Tribunal Supremo de Estados Unidos emite nuevos fallos antes de concluir el curso judicial. (Foto) (Vídeo)

- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una nueva sesión sobre la situación en Oriente Medio, con la atención puesta en Palestina. (Foto) (Vídeo)

- Llegadas a la alfombra roja de los BET Awards 2026.(Foto) (Vídeo)

- Continúa el seguimiento de la situación en el estanque del Monumento a Abraham Lincoln. (Foto) (Vídeo)

- El Consejo de Seguridad de la ONU evalúa la renovación del mandato del Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (IRMCT).

CANADÁ

- Con el triunfo de la revolución en 1776, hasta 50.000 fieles a la corona británica, que hoy serían considerados refugiados políticos y entre los que había muchos esclavos africanos, huyeron a las colonias del extremo septentrional del continente dando lugar a lo que hoy es Canadá. (Foto)

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PARAGUAY

- Los ministros de Exteriores y de Economía de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay participan en el LXVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR (CMC). (foto) (video)

- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió a su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, previo a la LXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur que tendrá lugar el martes en la ciudad de Luque (centro). (foto) (video)

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CHILE

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, inicia su segundo viaje internacional desde que llegó al poder en marzo pasado. (foto)

CUBA

- La Habana asegura que está preparada para una posible intervención militar de Washington, confiando en que su estrategia de involucrar a toda la población compense su inferioridad tecnológica y armamentística. (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA

- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona.

- Argentina difunde su estimador mensual de actividad económica (EMAE) correspondiente a abril, después de que en marzo creciera un 3,5 % en comparación con el mes anterior. (Vídeo)

MÉXICO

- Con todos los ojos puestos sobre México por el Mundial de Fútbol, el Estado mexicano no logró impedir el asesinato de la buscadora Patricia Negrete Tafoya, advirtió a EFE Amnistía Internacional.

- Conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

ECUADOR

- La Policía ecuatoriana investiga un atentado con explosivos ocurrido la madrugada en las afueras de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), que afectó también a su vecino Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), situados en el centro norte de Quito. (foto) (video)

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- Ecuador continúa con la recolección de ayuda humanitaria para Venezuela. (Foto)(Video)

URUGUAY

- El jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, habla con la Agencia EFE sobre las jornadas de acopio de donaciones que enviarán al país caribeño, sacudido por graves terremotos. (video)

BOLIVIA

- Entrará en vigencia en Bolivia el nuevo tipo de cambio del dólar que dejará de ser fijo en el país. (foto) (video)

DEPORTES

México.- Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá Estadio BBVA. (foto)

Estados Unidos.- Brasil se enfrenta a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto) (Vídeo)

Estados Unidos.- Alemania se enfrenta a un rival por definir en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto)

Estados Unidos.-Países Bajos se enfrenta a Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto)

Brasilia.- Aficionados de Brasil apoyan a su equipo en el encuentro que tendrá frente a Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026. (Foto) (Video) EFE

Mesa de Edición de América

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