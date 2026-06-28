Voluntarios y obreros impulsan la recuperación del histórico Parque Laikakota de La Paz

La Paz, 28 jun (EFE).- Decenas de voluntarios, vecinos y trabajadores municipales unieron fuerzas este domingo para recuperar el Parque Laikakota, uno de los miradores más emblemáticos de la ciudad boliviana de La Paz, mediante una refacción destinada a rehabilitar los espacios que permanecieron cerrados durante años.

La Alcaldía de La Paz llamó a la población hace un par de semanas a sumarse a las dos jornadas (sábado y domingo) de "recuperación" del parque y requirió principalmente la participación de constructores, artistas y entendidos en jardinería para hacer una refacción a profundidad.

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Varias decenas de personas asistieron a ese llamado y se organizaron en siete grupos, entre ellos obreros municipales, instituciones privadas, miembros del movimiento de los Scouts y vecinos, que se distribuyeron las labores programadas.

La mayoría se dedicó a pintar sitios como las escaleras o los bancos; otros pusieron a punto los juegos infantiles, revisando su seguridad y los engranajes; además, hubo quienes limpiaron los anfiteatros y refaccionaron un juego gigante de ajedrez.

En la parte que permaneció cerrada por varios años debido a un deslizamiento, se hizo un trabajo similar con revoque de muros, poda de hierba, retiro de escombros y habilitación del mirador principal, desde donde se tiene una perspectiva completa de la ciudad.

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"Esta forma de trabajo no solo nos ayuda a recuperar espacios verdes, nos ayuda a unirnos como paceños. Nos ayuda a conocernos y reconocernos y, definitivamente, nos demuestra que cuando nos unimos logramos resultados sensacionales", dijo a EFE el alcalde de La Paz, César Dockweiler, que asumió el cargo a principios de mayo.

Dockweiler también señaló que el trabajo conjunto en el Parque Laikakota también es un "símbolo de reactivación de la economía" de la ciudad, después de los más de 50 días de bloqueos de carreteras que generaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en la ciudad.

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El Parque Laikakota, situado en la cúspide del cerro Santa Bárbara, cerca del centro de La Paz, comenzó a construirse en 1981, durante la gestión del entonces alcalde Raúl Salmón de la Barra, quien también fue un reconocido radialista y dramaturgo.

Laikakota, que en aimara significa "colina del brujo", fue uno de los primeros parques de la ciudad en el que abundan juegos infantiles tradicionales, así como pequeños espacios para el teatro, en los que antiguamente había exhibiciones de actuación, magia o payasos.

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El parque forma parte de los recuerdos de la población adulta, pues en décadas pasadas era uno de los lugares más concurridos de la ciudad, además es un sitio de referencia para quienes visitan La Paz.

"Nuestro parque ha sido muy lindo, las primeras veces era muy lleno, la gente nos venía a visitar, pero después ha ido disminuyendo", mencionó a EFE Nelly Andrade, una mujer que vende juguetes en el ingreso desde hace 46 años.

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El Parque Laikakota también es considerado un sitio sagrado para la cultura aimara, puesto que en él también se suelen realizar rituales ancestrales en fechas específicas, como el 21 de diciembre, tiempo del solsticio de verano en el hemisferio sur.

Antes de ser un espacio público, dicha colina, debido a su ubicación estratégica, sirvió como trinchera durante el combate que antecedió a la Revolución Nacional de 1952 y, posteriormente, volvió a ser una zona de combate y resistencia en tiempos de las dictaduras militares. EFE

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