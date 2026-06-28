Putin preside una reunión sobre la situación en el mercado de combustible tras ataques

Moscú, 28 jun (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, presidió este domingo una reunión sobre la situación de crisis en el mercado de combustible debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.

"En general, para estabilizar el mercado de combustible, creo que es necesario adoptar medidas sistémicas acordes con la magnitud de los desafíos actuales", dijo el jefe del Kremlin en el encuentro televisado al que asistieron miembros del Gobierno y jefes de las principales compañías del sector.

PUBLICIDAD

Agregó que se refiere a "aumentar la oferta y mantener precios de combustible económicamente justificados".

El jefe de Estado señaló que la capacidad de las mayores refinerías de petróleo de Rusia se está utilizando al máximo, y que también se está aprovechando el potencial de las refinerías pequeñas y medianas.

Además, en esas instalaciones se ha pospuesto el mantenimiento programado con antelación, mientras los trabajos que se realizan de forma rutinaria se están llevando a cabo en un plazo reducido.

Putin subrayó que el gobierno ha creado un gabinete de crisis, que opera las 24 horas, para supervisar la situación con el combustible.

"También se han preparado propuestas adicionales para garantizar el suministro de combustible al mercado interno, en colaboración con las compañías petroleras", añadió Putin, quien invitó a los participantes de la reunión a debatir todos los temas en detalle.

El mandatario reconoció que el mercado interno ha comenzado a consumir las reservas de combustible, aunque aseguró que las existencias de gasolina están prácticamente al mismo nivel que el año pasado.

Putin dijo estar al tanto de las colas en las gasolineras para abastecerse de combustible e insistió en que el Gobierno trabaja para minimizar las consecuencias de los ataques ucranianos contra las instalaciones rusas. EFE