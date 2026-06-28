Previa del Alemania - Paraguay

La selección de Alemania quiere aprovechar su regreso a los cruces de un Mundial 12 años después para llegar lejos en busca de un quinto título, aunque el primer paso en dieciseisavos es una Paraguay que pondrá muy alta la exigencia este lunes (22.30 hora peninsular española) en el Gillette Stadium.

En Boston (Estados Unidos), el equipo alemán es favorito para quedarse el billete a octavos pero el olor a partido duro se siente desde la misma Paraguay, donde se evoca el renacer albirrojo. El equipo sudamericano llevaba 16 años sin ir a la Copa del Mundo y, por tanto, también tienen una oportunidad que aprovechar.

PUBLICIDAD

En la fase de grupos, ambas selecciones dieron una de cal y otra de arena. Alemania empezó bien, aunque el 7-1 a Curazao tampoco se podía dar como prueba fiable, y después bajó enteros aunque ganó a Costa de Marfil (2-1) y perdió con Ecuador (2-1). Con todo, los de Julian Nagelsmann cumplieron tras el fracaso de las dos ediciones anteriores donde Alemania no había pasado de la fase inicial.

La campeona de 2014 vuelve desde entonces a un todo o nada que arranca ante una Paraguay muy rocosa, pese a su mala presentación contra Estados Unidos. La derrota por 4-1 ante una crecida anfitriona quedó atrás y la albirroja fue más reconocible contra Turquía (1-0) y Australia (0-0), para avanzar como tercera de grupo.

PUBLICIDAD

Con Francia o Suecia como rivales de octavos, Alemania confía en dar un paso al frente cuando el torneo entra en su fase caliente y, de momento, su jugador más destacado ha sido Deniz Undav saliendo del banquillo, con tres goles y dos asistencias. Los de Nagelsmann necesitarán de una versión más inspirada de Florian Wirtz y Jamal Musiala para hacer daño a una Paraguay rocosa.

Los de Gustavo Alfaro, quien tiene la baja por sanción de Diego Gómez y la duda del central Omar Alderete por lesión, tendrán que elegir bien los momentos para estirarse y buscar sus opciones en campo contrario. Matías Galarza y Julio Enciso están siendo los jugadores más desequilibrantes de una Paraguay que en el Mundial 2002 estuvo cerca de eliminar a Alemania en octavos.

PUBLICIDAD

FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

ALEMANIA: Neuer; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Pavlovic, Nmecha; Sané, Musiala, Wirtz; Havertz.

PARAGUAY: Gill; Cáceres, Velázquez, Gómez, Canale, Maidana; Gómez, Cubas, Galarza; Enciso, Ávalos.

--ÁRBITRO: Jalal Jayed (MOR).

--ESTADIO: Gillette Stadium.

--HORA: 22.30/DAZN.