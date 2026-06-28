Messi por encima de todos

Redacción Deportes, 28 jun (EFE).- El cierre de la primera fase del Mundial 2026, con el final de la ronda de grupos, ha desatado una estupenda y enconada carrera por el gol, con las principales estrellas como protagonistas, sin tregua y con precisión y con Leo Messi al mando, por encima del resto.

Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius, Harry Kane y, a última hora también Ousmane Dembele, han mostrado la eficacia y la determinación que les hace ser diferentes y han convertido Estados Unidos, Canadá y México 2026 en un evento donde brillan las estrellas.

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Los cracks han respondido desde el principio a la magnitud del escenario. No ha habido reservas y han demostrado por qué están por encima del resto. Tal vez solo Lamine Yamal, lastrado por el estado físico con el que llegó y su tardía puesta a punto en el terreno de juego, no está en la fiesta a la que está invitado.

Messi está por encima del resto. A pesar de las dudas por sus cuatro años en una liga menor, sin la exigencia europea, y aislado de la repercusión por el paso del tiempo, el capitán de Argentina ha reivindicado su corona con datos y registros alcance de pocos.

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De entrada, le han bastado jtres partidos. Y en un abrir y cerrar de ojos ha dejado por detrás a los demás y se ha instalado como el mejor artillero en lo que va de evento y en el más eficaz, con más goles, en la historia de los Mundiales. Un doblete frente Austria siguió al 'hat trick' que consiguió en su puesta en escena, ante Argelia y cerró con un tiro libre, en los 30 minutos que jugó contra Jordania.

En total, diecinueve goles en seis fases finales aunque solo marcó en cinco de ellas: uno en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018, siete en Qatar 2022 y seis que lleva en Estados Unidos, Canadá y México 2026. solo se quedó en blanco en Sudáfrica 2010.

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Con tiempo y partidos aún para mejorar sus registros, Leo Messi ha dejado atrás el récord que durante bastante tiempo ha mantenido el alemán Miroslav Klose (16), al que ya había dado caza en el choque de apertura de Argentina contra Argelia.

Apartado de esa carrera está Cristiano Ronaldo con el que ha mantenido cierto pulso en una década inigualable en la que pujaban por el reinado en el campo, por el Balón de Oro. El luso tardó en activarse. Incluso estuvo bajo sospecha después del gris arranque en el Mundial de su selección que no pudo con RD Congo. Fue unos días el único goleador sin acierto hasta que firmó dos, se reactivó, en la goleada que Portugal endosó a Uzbekistán.

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A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador en marcar en seis mundiales diferentes: el capitán portugués marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y ya suma dos en la Copa del Mundo de 2026. Diez en total.

El segundo jugador de más edad en anotar en una fase final mundialista, tras el camerunés Roger Milla, con 42, tardó en sumarse a la fiesta anotadora que aumentó el lustre de las estrellas del evento. Aun así, respondió, y con su doblete ya forma parte de la relación de cracks que marcan las diferencias.

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Kylian Mbappe, Erling Haaland, Vinicius y Dembele, con cuatro goles cada uno, amenazan el liderato de Messi como máximo anotador con cinco. Mbappe cumple con las expectativas y en los dos primeros compromisos tiró del carro francés. Lideró a los Bleus, con pleno de victorias. Hizo dos de los tres que su selección consiguió ante Senegal y otros tantos ante Irak. Se quedó sin marcar solo contra Noruega, a la que goleó por 4-1 y donde le arrebató el protagonismo el Balón de Oro, Dembele.

El 'mosquito' intermitente, aunque se estrenó como anotador frente Irak se desató contra el conjunto noruego. Hizo en solo la primera parte un triplete. Sobresalió. Cuatro dianas en total. A la altura de los grandes.

Mbappe, sin embargo, sigue vigente en la carrera por ser el máximo goleador de los Mundiales. Ya ha dado caza a Klose en las tres fases finales que lleva a sus espaldas. Y tres goles le separan de Messi como el anotador histórico.

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La suplencia frente a Francia en el último encuentro de la fase de grupos aplacó la voracidad de Haaland que en dos partidos con Noruega, debutante en una fase final, llegó a los cuatro tantos. Dos frente a Irak y dos contra Senegal.

Vinicius es el faro de Brasil. En una selección que carece del brillo que refleja su historia el jugador del Real Madrid asoma como sostén. Ha cumplido por ahora el atacante sudamericano que acumula también cuatro dianas: logró evitar la derrota con su tanto ante Marruecos (1-1) al que sumó el tercero que consiguió su equipo contra Haití (3-0) y el doblete frente Escocia (3-0).

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Harry Kane no se queda atrás. Aunque sus registros aún no están al nivel del resto, el capitán de Inglaterra irrumpió al nivel que los grandes con su doblete frente a Croacia. El combinado de los Tres Leones no pudo luego con Ghana, empató a cero. Y eso le perjudicó sus números, pero cerró la fase con un nuevo tanto ante Panamá.

Santiago Aparicio