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La UAL pone en marcha una campaña de donaciones por los terremotos de Venezuela

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La Universidad de Almería (ual)ha lanzado una campaña de donaciones para canalizar la ayuda de la comunidad universitaria almeriense a las personas afectadas por el doble terremoto de Venezuela.

Según ha informado la institución académica en una nota, la campaña se articula a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Donaciones y Patrocinios (UalUne) y, con ella, se hace un llamamiento a la solidaridad y compromiso de todas las personas que forman parte de la Universidad de AlmeríEl objetivo es paliar las necesidades de quienes sufren las consecuencias de los terribles seísmos ocurridos hace solo unos días.

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Como consecuencia de ellos, miles de personas han visto cómo sus hogares y medios de vida quedaban gravemente afectados en cuestión de segundos, dejando a miles de familias sin acceso a alimentos, agua potable, refugio ni atención sanitaria urgente. Los fondos que se recauden en esta campaña se destinarán a la estructura que Cruz Roja tiene en el terreno.

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