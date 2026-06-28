España se enfrentará a Austria en dieciseisavos, con Croacia o Portugal en el horizonte

Chattanooga (EE.UU.), 27 jun (EFE).- La selección española conoció este sábado que su rival en dieciseisavos de final del Mundial será Austria, después de que esta empatara en el último segundo de su partido con Argelia (3-3) para confirmar su clasificación como segunda del Grupo J.

Un pase que tuvo en la mano durante todo el partido y que vio peligrar durante los últimos tres minutos. Con un empate a dos que clasificaba a ambas selecciones, Riyad Mahrez anotó para Argelia en el minuto 93, dejando fuera momentáneamente a Austria.

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Sin embargo, en el minuto 96, en la última acción del partido, Sasa Kalajdzic marcó para los austriacos, devolvió el empate y clasificó a Austria como segunda, relegando a Argelia a ser una de las ocho mejores terceras.

Austria completó así su fase de grupos tras doblegar a Jordania 3-1 en un encuentro con empate a uno hasta el minuto 76, y perder 0-2 con Argentina.

Por su parte, España pasó a las eliminatorias como primera del Grupo H con siete puntos -empate ante Cabo Verde (0-0) y dos victorias ante Arabia Saudí (4-0) y Uruguay (0-1)-.

En Austria, vigésimo cuarta en el ranking mundial, juegan futbolistas como David Alaba, Marcel Sabitzer, Konrad Laimer, Marko Arnautovic o el central del Elche David Affengruger, que se enfrentarán a España en el estadio de Los Ángeles el próximo 2 de julio.

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La selección dirigida por Luis de la Fuente cerró la primera fase con cinco goles a favor y ninguno en contra, aunque cuenta con dos lesionados tras el partido ante Uruguay: Yeremy Pino, con un "esguince acromioclavicular" y Nico Willams, quien sufrió "una lesión muscular en el aductor derecho".

Ambos no podrán jugar un partido de dieciseisavos en el que el historial de enfrentamientos favorece a España, ya que se ha impuesto a Austria en nueve de sus dieciséis enfrentamientos, con tres empates y cuatro derrotas, ninguna en los últimos cinco duelos.

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El único precedente entre ambas selecciones en una fase final mundialista terminó con victoria austriaca por 2-1 en Argentina 1978. El último enfrentamiento entre ambos países finalizó con un 1-5 a favor de España el 18 de noviembre de 2009, con dos goles de David Villa y tantos de Cesc Fàbregas, Dani Güiza y Pablo Hernández para el equipo entonces dirigido por Vicente del Bosque.

Austria, que no disputaba un Mundial desde Francia 1998, ha ganado trece de sus 31 partidos en fases finales, con catorce derrotas, y tiene como mejor resultado la tercera posición lograda en 1954, por detrás de la República Federal de Alemania y Hungría.

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En caso de superar la eliminatoria, España se enfrentaría al vencedor del duelo entre Croacia y Portugal en Dallas el 6 de julio.