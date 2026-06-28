Ayuntamiento de Murcia despliega a sus bomberos y unidades caninas en el contingente de ayuda internacional a Venezuela

El Ayuntamiento de Murcia ha movilizado de manera urgente recursos humanos y técnicos especializados para participar activamente en el operativo de asistencia humanitaria y salvamento destinado a Venezuela, país afectado por un grave terremoto. Dos equipos de rescate de la Región de Murcia partieron este viernes para sumarse a las labores internacionales de búsqueda y salvamento.

Los efectivos murcianos forman parte de la unidad USAR (Urban Search and Rescue) y se incorporaron en Madrid al contingente nacional antes de viajar este sábado desde la base aérea de Torrejón de Ardoz hasta el país latinoamericano. Se trata de profesionales altamente cualificados en la localización de personas atrapadas entre escombros, una labor decisiva en las primeras horas tras una tragedia de estas dimensiones.

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Uno de los equipos está integrado por dos guías caninos especializados en la búsqueda de personas. Entre ellos se encuentra un bombero del Ayuntamiento de Murcia con su pastor belga malinois, el cabo Juan Antonio Pastor, que viaja como jefe de la expedición, y una técnico de Protección Civil de Aledo, acompañado de su braco alemán.

A este dispositivo se suma también el bombero de Murcia Paco Cobo, que vuela a Venezuela con su perro Ron, un labrador que cumple tres años este mes de julio y que afronta su primera misión internacional. Cobo participa como voluntario de la ONG IAE Rescue, entidad que mantiene un convenio de colaboración con la unidad canina de Bomberos de Murcia.

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Como muestra de apoyo y solidaridad en estos momentos tan complicados para pueblo venezolano, la alcaldesa de Murcia y los miembros de la corporación municipal guardarán un minuto de silencio, este lunes a las 12.00 horas, en la Glorieta de España.

Esta intervención internacional refleja el firme compromiso solidario del Ayuntamiento de Murcia y, al mismo tiempo, pone en valor el trabajo que se viene realizando a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dirigida por Fulgencio Perona, para reforzar los medios municipales de emergencia, como la creación de esta unidad especializada.

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La Unidad Canina de Bomberos de Murcia responde a la necesidad de contar con herramientas avanzadas para la búsqueda y localización de personas en situaciones críticas, como estructuras colapsadas, grandes áreas rurales o catástrofes naturales.

El equipo humano está formado por un cabo, un bombero y un conductor con amplia experiencia en adiestramiento canino, y cuenta con tres perros de trabajo: un pastor belga malinois de seis años, un labrador retriever de dos años -ambos en fase avanzada de formación- y una joven cachorra de pastor belga malinois que representa el futuro de la unidad.

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