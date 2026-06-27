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Iberia opera un vuelo chárter fletado por Repsol para trasladar equipos de rescate españoles a Venezuela

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Iberia ha operado este sábado un vuelo chárter fletado por Repsol con destino a Valencia (Venezuela) para trasladar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos especializados en búsqueda y rescate y varias toneladas de material humanitario en respuesta a los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados registrados el pasado miércoles en Venezuela.

El vuelo IB0045, un Airbus A330-200, ha despegado pasadas las 20 horas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con 77 pasajeros a bordo, entre ellos los equipos de rescate, personal de apoyo y 15 periodistas de distintos medios de comunicación españoles, según ha informado la compañía. La operación se ha coordinado con los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España.

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El contingente de rescatistas incluye efectivos procedentes de seis comunidades autónomas. Entre ellos figuran dos guías caninos de Asturias; cuatro especialistas y dos guías caninos de Murcia; siete rescatadores y un guía canino de Galicia; diez bomberos especializados en estructuras colapsadas con un perro de Extremadura; y un equipo de la Comunidad Valenciana compuesto por un jefe de grupo, seis bomberos, tres perros y un sanitario. Cataluña aporta quince bomberos certificados en estructuras colapsadas. Se suman además seis miembros de la UME, un oficial de enlace de la Secretaría General de Protección Civil y seis miembros de la Oficina de Evaluación y Coordinación de Desastres de Naciones Unidas (UNDAC).

En las bodegas del aparato viajan asimismo varias toneladas de material de ayuda humanitaria y equipamiento destinados a apoyar las labores de intervención sobre el terreno, según ha indicado Iberia.

Este vuelo se suma al traslado realizado el viernes de 17 bomberos y tres perros de rescate en dos vuelos con destino a Bogotá (Colombia), desde donde el equipo continuó por vía terrestre hasta las zonas afectadas. Ese desplazamiento se realizó en colaboración con las ONG Aviación Sin Fronteras y Bomberos Búsqueda y Rescate España.

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