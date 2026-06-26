Solbakken: "No podemos ser el país ingenuo que no entiende lo que exige una eliminatoria"

Foxborough (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, adelantó este jueves que dará descanso a varios jugadores en el partido ante Francia, que decidirá el liderato del grupo, pensando ya en la eliminatoria de dieciseisavos de final.

"No podemos ser la nación ingenua que no entiende lo que exige una eliminatoria. Nunca hemos ganado, puede que ni siquiera lo logremos esta vez, pero tenemos que prepararnos e intentar comprenderlo", aseguró en rueda de prensa Solbakken, que no dio detalles sobre las rotaciones.

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Noruega ha certificado su pase a eliminatorias tras ganar sus dos primeros compromisos contra Irak por 4-1 y Senegal por 3-2, pero se jugará este viernes contra Francia en el Gillette Stadium de Foxborough (Estados Unidos) el primer lugar del grupo.

"Podemos aprender mucho de Francia. Ellos han estado muchas veces en esta situación y han sido inteligentes en cómo gestionan el tercer partido: descansan jugadores, cambian la forma de jugar y aun así llegan lejos en los torneos", dijo el técnico noruego.

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"Debemos ser inteligentes y no codiciosos. Es tentador mantener a todos los mejores en el campo, pero nuestra prioridad tiene que ser llegar a dieciseisavos preparados mental y físicamente", añadió.

Solbakken aseguró que, para Noruega, en su primer Mundial desde 1998, "ganar dos partidos y llegar a una eliminatoria supone un enorme alivio y un gran logro".

El seleccionador también aprovechó la rueda de prensa para dejar claro que Erling Haaland, que lleva cuatro goles en dos partidos, "no está centrado en ser el máximo goleador" del Mundial.

Haaland está empatado con Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, a una diana del máximo goleador, Lionel Messi.

"Está centrado en que el equipo gane. Es un jugador de equipo y está igual de feliz cuando marcan sus compañeros que cuando marca él. Por eso sus compañeros lo adoran: pone al equipo primero", aseguró.