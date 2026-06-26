Redondo reivindica la diversidad a través de la cultura y advierte de que los derechos LGTBI "están en crisis"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reivindicado que "la cultura es libertad y la libertad es diversidad" durante la inauguración del programa 'Cultura Orgullosa 2026' en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, donde ha defendido que el reconocimiento de la diversidad resulta "imprescindible" para construir una sociedad libre y ha advertido de que los avances en derechos del colectivo LGTBI "no pueden darse por sentados" en un momento en el que "están en crisis".

En su intervención, Redondo ha sostenido que España es "el número uno" entre los países europeos en el reconocimiento de los derechos y libertades de las personas LGTBI, un logro que, a su juicio, contrasta con la existencia hace apenas cuatro décadas de normas como las leyes de vagos y maleantes o de peligrosidad social.

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"La normalidad es la diversidad", ha afirmado la titular de Igualdad, quien ha rechazado las "etiquetas" y ha defendido que todas las personas deben disfrutar de los mismos derechos y oportunidades "por el hecho de ser quienes son".

Asimismo, ha celebrado el reciente avance parlamentario para incorporar las denominadas pseudoterapias de conversión al Código Penal, al considerar que constituyen "una forma de tortura" y "una forma de violencia".

En este sentido, ha asegurado que la democracia española "avanza y no quiere retroceder" y ha llamado a mantener la defensa de los derechos del colectivo LGTBI a través de la cultura, el arte y la libertad.

"LA LIBERTAD ES DIVERSIDAD"

En este sentido, la ministra de Igualdad ha subrayado que este programa, que se presentó hace varios días, tiene como objetivo trasladar a la sociedad que la "cultura es libertad y la libertad es diversidad. No puede haber una comunidad libre sin reconocer la diversidad".

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"Cada uno de nosotros somos diversos y en nuestra diversidad tenemos que tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y por ello es impensable la discriminación por el hecho de que cada uno sea como es", ha reflexionado a este respecto, para después poner el foco en la importancia de celebrar la diversidad, la libertad y la generosidad.

Precisamente, ha asegurado que el programa 'Cultura orgullosa' ha "venido para quedarse", sobre todo durante el mes del orgullo, al tiempo que ha recordado que hace 40 años España se integró en la Unión Europea.

Del mismo modo, se ha referido al hecho de que España es el país en el mundo donde ser una persona LGTBI se considera "absolutamente integrado y con todos los derechos y libertades". "Creo que hemos hecho un recorrido como comunidad, como sociedad, como democracia para sentirnos muy orgullosos", ha apostillado.

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No obstante, ha alertado de que hoy los derechos "están en crisis", por lo que "no se pueden dar por sentados los avances y hay que pelear para que cada día no se retroceda en derechos".