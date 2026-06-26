Los termómetros subirán este fin de semana, con más de 35ºC en amplias zonas, y lluvias en norte y este peninsulares

Las temperaturas ascenderán durante este fin de semana, subida que probablemente continúe durante los primeros días de la próxima en amplias zonas del país, incluyendo Canarias, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo.

De esta manera, el país podría estar ante un nuevo episodio de calor a partir del martes, aunque el portavoz de AEMET ha puntualizado que "aún es pronto" para precisar si se cumplirán los criterios para hablar de ola de calor. En cualquier caso, durante este fin de semana se superarán los 35ºC en zonas del este, centro y sur de la Península, también en Baleares.

PUBLICIDAD

De hecho, el martes se podrían sobrepasar los 38ºC en el Valle del Ebro, centro y sur de la Península, así como en puntos de Mallorca y del sur de las islas canarias más montañosas. En cuanto a las lluvias, serán en general escasas, pero lloverá en el Cantábrico y también se podrán formar chubascos en otros puntos del norte y este de la península, sobre todo en zonas de montaña.

El tiempo de este viernes será en general estable salvo en Galicia y zonas próximas, donde habrá nubes y precipitaciones localmente persistentes. Según Del Campo, las temperaturas diurnas serán más altas en el interior peninsular y algo más bajas en el Cantábrico oriental y en el área mediterránea. De esta manera, se superarán los 36ºC en amplias zonas del este de la Península y los 38ºC en el Valle del Ebro, con un ambiente más suave en el oeste. Por ejemplo, Badajoz o Sevilla se quedarán en unos 33ºC.

PUBLICIDAD

Durante el fin de semana seguirán bajando las temperaturas en el Cantábrico, donde además se registrarán cielos nubosos y lluvias. En este sentido, el portavoz de AEMET no descarta que se puedan producir chubascos tormentosos en zonas del norte, este y centro de la Península y que éstos sean localmente fuertes.

En el resto del país, el tiempo será estable y habrá subidas ligeras de las temperaturas, con calor en general. De esta manera, se alcanzarán máximas de 32 a 34ºC en la meseta norte, mientras que en amplias zonas del resto del territorio se superarán los 35ºC e incluso se llegará a los 38ºC en puntos del Valle del Ebro, sur de Castilla-La Mancha y Valle del Guadalquivir.

PUBLICIDAD

Asimismo, también hará calor en Baleares. Por ejemplo, Palma podría rondar los 36ºC. Mientras tanto, Canarias iniciará un ascenso térmico el domingo y se alcanzarán los 30ºC en puntos del sur de las islas de mayor relieve. Habrá cielos despejados en ese sector y más nubes en el norte de las islas.

LA SEMANA EMPEZARÁ CON ASCENSOS TÉRMICOS Y MÁXIMAS DE MÁS DE 40ºC

La semana empezará con ascensos térmicos en general el lunes y el martes, por lo que el calor se irá intensificando. Del Campo ha avanzado que el martes ya se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y Baleares. La excepción estará en el tercio norte, donde las máximas estarán entre 25 y 30ºC, y en el Mediterráneo, donde se situarán entre 30 y 35ºC.

PUBLICIDAD

Además, se superarán los 38ºC en el Valle del Ebro y también en buena parte del centro y sur de la Península e incluso podrían sobrepasarse los 40ºC puntualmente en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Asimismo, también se llegará a más de 36ºC en Baleares y en el sur de Canarias, especialmente en el sur de Gran Canaria, donde podrán superarse los 38ºC.

Durante estos dos días, las lluvias serán escasas. Aún así, el portavoz de AEMET ha puntualizado que se podrán registrar chubascos de forma débil en el Cantábrico y que también se podrán formar a partir de mediodía en zonas de montaña del norte y este peninsular.

PUBLICIDAD

A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Según Del Campo, este día podrían bajar las temperaturas en el norte de la Península y subir en el resto. Estos ascensos continuarían en la mayor parte del territorio durante los días siguientes.

De esta manera, seguirá el calor intenso en la mayor parte del país en la segunda mitad de la semana. De forma paralela, el portavoz ha apuntado a que es probable que los termómetros comiencen a normalizarse y que las temperaturas bajen en Canarias. En líneas generales, predominará el tiempo seco en la mayor parte de España.

PUBLICIDAD