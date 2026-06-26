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Caprabo recoge fondos para afectados del terremoto de Venezuela y que gestionará Cruz Roja

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Los supermercados de Caprabo han empezado a recoger fondos para afectados por los terremotos de Venezuela, y todas las aportaciones se canalizarán a través de Cruz Roja, que trabaja sobre el terreno junto a la Cruz Roja Venezolana.

Los clientes pueden hacer una aportación en la caja del supermercado, sin necesidad de comprar, y además Caprabo complementa la recaudación con una aportación adicional, informan la cadena y Cruz Roja este viernes en un comunicado conjunto.

La iniciativa de la cadena se acompaña con herramientas de comunicación a cliente en la tienda y en la página web y redes sociales.

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