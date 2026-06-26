Airbus desarrollará con Kawasaki Heavy una versión antisubmarinos del Eurodrone

Tokio, 26 jun (EFE).- El consorcio europeo Airbus anunció este viernes que trabajará con la japonesa Kawasaki Heavy Industries para desarrollar una variante nipona del Eurodrone especializado en la guerra contra submarinos.

Airbus y Kawasaki Heavy Industries firmaron un memorando de entendimiento, subrayó el consorcio europeo en un comunicado fechado en Tokio, para "analizar las oportunidades" de trabajar en la versión antisubmarina del Eurodrone.

Tras el acuerdo, Airbus afirmó que buscará "desarrollar opciones" para el diseño, desarrollo y comercialización de una futura versión marítima del Eurodrone, especialmente en torno a la integración de sensores nipones y "otras posibles colaboraciones con la industria japonesa".

Alemania, Francia, España e Italia son los cuatro países que lanzaron el programa, centrado en el desarrollo y fabricación de un vehículo aéreo no tripulado manejado por control remoto.

El Eurodrone está concebido para volar a una elevada altitud de 45.000 pies con una velocidad máxima de 500 kilómetros por hora, una carga útil de 2,3 toneladas que puede ser armamento o equipamiento de observación como radares, y autonomía de más de 30 horas.

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Se trata de un programa considerado estratégico por la Unión Europea (UE) para garantizar su autonomía tecnológica, defensa del territorio y seguridad aérea, y está liderado por Airbus Defence and Space junto con otras empresas del sector punteras de Europa, como Dessault Aviation o Leonardo.

En este programa participan también empresas españolas, como Oesia o Sener, y el pasado mayo se anunció la selección de Airtificial como fabricante de "componentes críticos" que garanticen la fiabilidad del sistema de propulsión del aparato.

Japón, además de la India, se había asociado al programa Eurodrone como país observador. EFE