De la polémica carta al viaje de Felipe VI, cronología de la reconciliación México-España

Ciudad de México, 25 jun (EFE).- El histórico encuentro de este jueves entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el rey Felipe VI de España marca un nuevo paso en la normalización de las relaciones bilaterales emprendida hace años, después de que en 2019 se desatara una crisis diplomática ante la petición de que la Corona española se disculpara por la Conquista.

Aunque el monarca viaja al país norteamericano para asistir al partido del Mundial de Fútbol entre España y Uruguay en la ciudad de Guadalajara, hará una breve parada en Ciudad de México para verse con la presidenta, en lo que será el primer encuentro entre ambos.

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Estas son las claves que repasan el origen y el desarrollo de las tensiones bilaterales, así como los últimos pasos que permitieron reconducir la relación:

El origen de la polémica por el pasado colonial surgió en 2019, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), envío una carta a Felipe VI en la que pedía a la Corona una disculpa por los abusos cometidos en el pasado colonial.

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Esta polémica se vio agravada en 2022 después de que López Obrador pidiera una "pausa" en la relación con España al considerar que no había una "actitud de respeto" del monarca por no contestar a su misiva.

En 2024, la recién elegida como presidenta de México, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar a Felipe VI a su toma de posesión, en un inédito y sorpresivo gesto diplomático que España tachó de "inaceptable", por lo que no envió a ningún representante a la investidura de la mandataria.

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Sheinbaum justificó esta decisión en la negativa del monarca a contestar a la carta del expresidente mexicano, lo que para ella fue un "desplante" a México y a su liderazgo.

Después de esta crisis, España y México dieron señales de querer reconducir la situación y progresivamente se fueron acercando para mitigar sus diferencias.

El Gobierno mexicano cedió a Madrid una exposición sobre el papel la mujer indígena, en lo que se interpretó como una apelación al pasado común. En este contexto, el canciller español, José Manuel Albares, reconoció la "injusticia y el dolor" que la Conquista causó a los pueblos originarios.

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Esta distensión estuvo protagonizada también por Felipe VI, quien durante una visita a la exposición afirmó que hubo "mucho abuso" en esa época histórica, algo que fue aplaudido por la presidenta mexicana como un "gesto de acercamiento".

No obstante, el punto de inflexión fue el viaje a Barcelona de Sheinbaum, poco habituada a salir al extranjero, para asistir a una cumbre con mandatarios progresistas hace unos meses, donde se reunió con el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez.

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El último paso del Gobierno mexicano fue invitar a Felipe VI al Mundial de Fútbol 2026 en el país, una decisión de enorme peso simbólico por la ausencia del jefe del Estado en la investidura de Sheinbaum.

Más tarde la Casa Real confirmó el viaje del monarca a Guadalajara para asistir al duelo España-Uruguay, tras lo cual la presidenta mexicana no descartó un encuentro presencial por el "momento distinto de la relación".

Finalmente, la reunión será este jueves en Palacio Nacional de la capital del país (madrugada del viernes en España), con la expectativa de que la visita sirva para pasar página las tensiones del pasado y en la que, según Sheinbaum, se hablará de los "pueblos originarios". EFE

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