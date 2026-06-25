Agencias

Rueda, "en contacto permanente" con los centros gallegos en Venezuela: "Seguimos con atención la situación"

Guardar
Google icon

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha trasladado su "preocupación" por tras los dos terremotos registrados en Venezuela y ha afirmado que está "en contacto permanente" con los representantes de los centros gallegos en el país sudamericano.

"Mucha preocupación por los efectos de los terremotos registrados en Venezuela. Seguimos con atención la situación, en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en el país", ha señalado el presidente autonómico en un mensaje a través de su perfil oficial de la red social 'X'.

PUBLICIDAD

Además, ha enviado un abrazo para todos los gallegos, y sus familias, asentados en Venezuela, una comunidad que, según los últimos datos del IGE, alcanza los 30.329 gallegos. "Galicia está y estará siempre a su lado", ha afirmado Rueda.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Macrón anuncia la captura de un petrolero de la 'flota fantasma' rusa frente a Sicilia

Infobae

Ucrania recibe los primeros 3.200 millones del préstamo europeo, anuncia Von der Leyen

Infobae

Israel se prepara para brindar ayuda humanitaria a Venezuela

Infobae

Países Bajos estudia crear centros de retorno en Kenia y Ruanda para refugiados rechazados

Infobae

Francia vivió este jueves la madrugada más calurosa desde que empezaron los registros

Infobae