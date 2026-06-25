Previa del Nueva Zelanda-Bélgica

Bélgica no esquiva el cartel de favorito este viernes (05:00 del sábado, horario peninsular español) contra la Nueva Zelanda del viral Tim Payne en la tercera y última jornada del Grupo G del Mundial de fútbol de 2026, que se disputa en el BC Place de Vancouver (Canadá), en la que buscará su primer triunfo en el torneo para alcanzar los dieciseisavos.

Después de sus frustrantes igualadas contra Egipto (1-1) y, sobre todo, ante la irreverente Irán (0-0), los 'Diablos Rojos' no se plantean sumar un nueva decepción para su hinchada tras la temprana eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022 y se aferran a la calidad individual de jugadores como Kevin de Bruyne y Jérémy Doku y el olfato goleador del veterano Romelu Lukaku.

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La principal novedad en el once belga será la presencia del delantero del Manchester City Jeremy Doku, que viajó a Reino Unido con permiso de su federación para asistir al nacimiento de su primer hijo, Praise, y ya se ha reincorporado a la concentración después de perderse el encuentro contra Irán.

Al margen de este 'refuerzo', Garcia se ha centrado en mejorar la puntería en los metros finales, pues los belgas apenas han marcado un tanto, en propia puerta de Egipto, en los dos primeros encuentros. Para el cierre de la liguilla Garcia no podrá contar con Nathan Ngoy, expulsado contra Irán, y tiena la duda de por molestias físicas de Zeno Debast.

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Por su parte, la Nueva Zelanda del defensa Tim Payne, famoso en el prólogo del campeonato por su millonario ascenso en las redes sociales a raíz de un video de un creador de contenidos argentino, arrancó un empate (2-2) frente a Irán y podrían lograr, por vez primera, su acceso a los cruces.

Tanto en España en 1982 como en Sudáfrica 2010, sus dos únicas participaciones anteriores, los 'All Whites' quedaron apeados en la primera fase, pero Tim Payne 'amenaza', junto al ariete del Nottingham Forest Chris Wood y Elijah Just, que juega en el Motherwell de Escocia, con prender aún más las redes sociales.

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FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

NUEVA ZELANDA: Crocombe; Payne, Surman, Boxall, Cacace; Bell, Stamenic, McCowatt, Singh, Just; y Wood.

BÉLGICA: Courtois; Meunier, De Winter, Mechele, Castagne; Onana, Tielemans, De Bruyne; Trossard, Doku y Lukaku.

--ÁRBITRO: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR).

--ESTADIO: BC Place Vancouver.

--HORA: 5:00 horas (DAZN).