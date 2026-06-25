Países del Golfo piden a EE.UU. que cualquier acuerdo con Irán garantice su seguridad

Manama, 25 jun (EFE).- Los países árabes del golfo Pérsico, vecinos de Irán y aliados de Estados Unidos, pidieron este jueves al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que cualquier acuerdo entre Washington y Teherán garantice sus intereses y su seguridad, y permita la libre navegación en el estrecho de Ormuz, por donde exportan su petróleo y gas.

Los ministros de Exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -Arabia Saudí, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Kuwait, Baréin y Omán- hicieron esa petición durante una reunión que mantuvieron con Rubio en la capital bareiní, Manama.

"Se hizo hincapié en que cualquier entendimiento o acuerdo futuro debe incluir las necesidades de los Estados del CCG de manera que se salvaguarden sus intereses y se garantice su seguridad y estabilidad", afirmó el secretario general de esa rica alianza económica y política del Golfo, Yasem al Budaiwi.

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"Estos acuerdos deben basarse en los principios del derecho internacional, el respeto a la soberanía estatal, la buena vecindad y la no injerencia en los asuntos internos, contribuyendo así a la consolidación de la seguridad y la estabilidad regionales", añadió en un comunicado.

También señaló que el CCG transmitió a Rubio su apoyo a la negociaciones entre EE.UU e Irán, sobre la base del memorando de entendimiento firmado la semana pasada para poner fin a la guerra en la región y reabrir Ormuz.

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"Acogieron con beneplácito, durante la reunión, todos los esfuerzos diplomáticos que contribuyan a la desescalada, mejoren la seguridad de los Estados y de las rutas marítimas, incluido el estrecho de Ormuz, la libertad de navegación y el respeto de las normas del derecho internacional, logrando así la seguridad y la prosperidad para los pueblos de la región y del mundo", agregó.

Rubio, que concluye este jueves en Manama una gira por tres países del Golfo, incluidos Emiratos Árabes y Kuwait, además de Baréin, afirmó durante el encuentro que es "inaceptable" que Irán imponga tarifas al tránsito de buques en Ormuz, y aseguró que Washington quiere acuerdo con Teherán, pero "no a cualquier precio".

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Asimismo, volvió a afirmar, tal y como hizo ayer miércoles en Kuwait, que cualquier acuerdo con Irán tomará en cuenta los intereses y la seguridad de los socios árabes de Washington en el golfo Pérsico. EFE