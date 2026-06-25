OPPO quiere sacar el lado más creativo de los usuarios con la cámara insignia y las funciones de IA de la serie Reno16

OPPO ha presentado la serie OPPO Reno16, que llega con un diseño holográfico inspirado en el espacio, cámaras de nivel insignia y herramientas de imagen y creatividad impulsadas por inteligencia artificial (IA) para promover la expresión de los usuarios.

La firma tecnológica ha elegido Madrid para el lanzamiento de la nueva serie Reno16, en la que estrena el concepto 'Pro Trendy Camera' para transmitir la idea de que el 'smartphone' se convierte en una herramienta de narración visual diseñada para expresarse de la forma más atractiva.

PUBLICIDAD

Para ello, OPPO ha optado por una cámara insignia, que en el caso del modelo más avanzado, el Reno16 Pro, se materializa en una lente principal ultra nítida de 200 megapíxeles que facilita el recorte y el reencuadre de las fotografías.

El resto de los modelos, Reno16 y Reno16 F/FS, cuentan con un sistema de triple cámara que incluye una lente principal de 50 MP de alta resolución con estabilización óptica, una lente teleobjetivo de 50 MP con zoom óptico de 3,5 aumentos y una cámara ultra gran angular.

PUBLICIDAD

En la parte frontal destaca una cámara ultra gran angular de 50 MP con un campo de visión de 100 grados, que permite incluir a más personas en las fotografías grupales.

CREATIVIDAD CON IA

Las funciones de cámara avanzadas que llegan con la serie Reno16 pretenden ofrecer a los usuarios controles con los que obtener resultados profesionales. Para ello, incluye 'AI Flash Photography 3.0', dirigido especialmente a los retratos nocturnos, en los que regula la intensidad del flash para que las personas salgan con una luz natural, sin tonos amarillentos e independientemente de la luz ambiente.

PUBLICIDAD

'Color Natural 2.0', por su parte, reproduce el tono de la piel de los sujetos con fidelidad, sin blanquearlos en exceso; mientras que 'Zoom Free Video' mantiene un zoom suave, sin saltos ni tirones, en los vídeos.

Aparte de estas funciones, la serie Reno16 también incorpora un nuevo centro de creación dentro de la 'app' Fotografías, que reúne varias herramientas impulsadas por inteligencia artificial: 'AI Remix Collage' y 'POP Cam'.

OPPO ha destacado 'AI Remix Collage' como una de las grandes novedades de la serie Reno16. Como ha explicado, permite combinar fotos o vídeos cortos en composiciones visuales superpuestas que se pueden decorar con pegatinas animadas, contornos y texto, e incluso convertir en pegatinas temas movimiento extraidos de Motion Photos o vídeos.

PUBLICIDAD

Esta experiencia va más lejos con 'Popout Collage 2.0', que hace que las personas salgan del encuadre en múltiples direcciones para lograr efectos visuales más dinámicos.

Otra novedad es la función 'POP Cam', que se encuentra dentro de la 'app' Cámara y permite aplicar efectos inspirados en estética vintage como Digicam, Instant Film y Fuga de luz.

DISEÑO DISTINTIVO

OPPO ha mantenido en la serie Reno16 el diseño distintivo que la caracteriza, que en esta ocasión se llama 3D Pop Planet, ofrece un acabado holográfico (3D HoloVerse) en la edición 'Pop White', que crea un efecto visual flotante inspirado en nebulosas que cambia con la luz y el movimiento.

PUBLICIDAD

La parte trasera está fabricada en una sola pieza en frío, con un acabado suave al tacto, que reduce la acumulación de polvo alrededor de la zona de la cámara.

La serie también está disponible en dos acabados mate: 'Purple Black', disponible en los modelos Reno16, 16FS, 16F y Reno16 Pro; y 'Purple Black', exclusivo del Reno16 Pro.

RENDIMIENTO IMPULSADO POR MEDIATEK Y QUALCOMM

Reno16 Pro y Reno16 llegan con una pantalla de 6,32 pulgadas, batería 6.000mAh y carga rápida SUPERVOOC de 80W. Por su parte, los modelos Reno16 FS/F ofrecen un tamaño algo más grande, de 6,57 pulgadas, y funcionan con una batería de 6.500mAh con carga rápida SUPERVOOC 40W.

PUBLICIDAD

A nivel de procesador, Reno16 Pro utiliza un chip MediaTek Dimensity 8550 Super Platform, junto con 'AI HyperBoost 3.0', refrigeración mejorada y soporte para tasas de refresco de hasta 144Hz en juegos compatibles. Reno16 apuesta por Snapdragon 7 Gen 4, mientras que Reno16 FS/F cuentan con MediaTek Dimensity 7300.

Para mejorar la conectividad diaria, la serie Reno16 cuenta con 'AI LinkBoost 4.0', una tecnología de OPPO que optimiza y potencia el rendimiento de la red para que sea más estable en entornos concurridos o zonas con señales más débiles.

PUBLICIDAD

Y para resistir las situaciones que puedan surgir en el día a día, los cuatro dispositivos son resistentes al agua y al polvo con clasificaciones IP68, IP69 e IP69K, y las características Splash Touch y Glove Touch permiten usar la pantalla incluso con las manos mojadas o con guantes.

A ello se une la capa de personalización ColorOS 16 (basado en Android 16), que incorpora experiencias impulsadas por inteligencia artificial, como 'AI Mind Space', que guarda y organiza contenido capturado en la pantalla, y que está disponible desde el nuevo botón físico lateral AI Snap Key.

PUBLICIDAD

Otra función es 'AI Bill Manager', que reconoce y organiza pagos digitales y recibos físicos. Además, 'AI Mind Pilot', coordina múltiples modelos de IA para ofrecer una asistencia más relevante y consciente del contexto, y 'AI Menu Translation' genera explicaciones visuales de platos de comida extranjeros.

PRECIOS Y DISPONIBILIDAD

Los cuatro modelos de la serie OPPO Reno16 están disponibles desde este jueves con los siguientes preciso: Reno16 Pro con 12 GB de RAM y 512 GB de ROM por 1.099 euros; Reno16, con 8 GB de RAM y 512 GB de ROM, por 899 euros; Reno16 FS, con una configuración de 8 GB de RAM y 512 GB de ROM, por 749 euro; y Reno16 F, con 8 GB de RAM y 256 GB de ROM, con un precio de 599 euros.

OPPO ha anunciado un periodo promocional disponible hasta el 31 de julio que permitirá conseguir el Reno16 Pro por 899 euros, en un pack que incluye los auriculares OPPO Enco Clip 2, el nuevo OPPO Bubble o los auriculares OPPO Enco X3s, además de un cargador de 80W y una funda. Por su parte, Reno16 tendrá un precio promocional de 779 euros, incluyendo los auriculares OPPO Enco X3s, un cargador de 80W y una funda.

Los modelos Reno16 FS y 16 F también pueden conseguirse con un precio rebajado hasta el 15 de julio. En el primer caso, el pack promocional incluye un cargador de 45W y funda por 599 euros, mientras que en el caso de Reno 16 F, OPPO lo acompaña de un cargador de 45W y una funda, por 449 euros.