Los presidentes de las CCAA expresan su "solidaridad" y ofrecen su apoyo a Venezuela tras los terremotos

Los presidentes de varias comunidades autónomas han trasladado este jueves su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano tras los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter registrados en el norte del país, que han dejado al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, según el último balance facilitado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

La dirigente venezolana ha advertido de que estas cifras no incluyen aún el balance del estado de La Guaira, al que ha calificado como "zona de desastre" tras el colapso de decenas de edificios.

Ante esta situación, distintos responsables autonómicos han expresado mensajes de "solidaridad" a los afectados y, en algunos casos, han ofrecido medios para colaborar en las labores de emergencia o han activado mecanismos de seguimiento ante la presencia de comunidades de residentes con vínculos con el país latinoamericano.

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En este contexto, el Gobierno de Canarias ha constituido una comisión de seguimiento para evaluar la situación en Venezuela y analizar su posible afección a la comunidad canaria residente en el país. El Ejecutivo autonómico coordinará además el contacto con las entidades canarias presentes en Venezuela y con el Consulado General de España.

"La incertidumbre es muy grande y desde el Gobierno de Canarias queremos estar cerca de nuestro país hermano y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias. Todo mi cariño y mi solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado Fernando Clavijo en un mensaje en la red social 'X'.

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MENSAJES DE APOYO Y SOLIDARIDAD

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha enviado un mensaje de apoyo a través de la red social X. "Venezuela, siempre. Todo nuestro cariño, ayuda y ánimo desde Madrid", ha escrito.

Además, Ayuso ha ofrecido al Ministerio del Interior el despliegue del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (Ericam) para colaborar en las labores de rescate. El dispositivo está integrado por 40 efectivos, cuatro unidades caninas especializadas en la localización de víctimas y personal sanitario del SUMMA 112.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha mostrado también su consternación por las noticias llegadas desde el país latinoamericano. "Madrid despierta consternado por las noticias que llegan de Venezuela. Toda nuestra solidaridad y cariño con nuestro pueblo hermano", ha señalado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido activar los dispositivos de cooperación para enviar ayuda humanitaria a Venezuela tras los terremotos. "Hemos activado los dispositivos de cooperación para enviar la ayuda que sea necesaria. Estaremos a vuestro lado", ha afirmado en X.

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Asimismo, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha lamentado "profundamente" la tragedia ocurrida en Venezuela y ha anunciado que el Gobierno regional ha puesto a disposición del Ejecutivo central, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem), la ayuda y colaboración de la comunidad autónoma "en todo lo que sea necesario".

En la misma línea, el lehendakari, Imanol Pradales, ha trasladado "todo el apoyo y solidaridad de Euskadi al pueblo venezolano" ante la "terrible tragedia" provocada por los terremotos.

También la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha expresado su solidaridad y cariño al pueblo venezolano y ha enviado un mensaje de apoyo a los venezolanos residentes en Baleares, "que siguen con angustia las noticias que les llegan", además de trasladar sus condolencias a las familias de las víctimas.

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De su lado, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "apoyo y cariño" al pueblo venezolano tras los devastadores terremotos. "Todo mi apoyo y cariño al pueblo venezolano tras la terrible catástrofe que han sufrido hace tan solo unas horas. Mucha fuerza, Venezuela", ha manifestado en redes sociales.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado también su apoyo a Venezuela. "Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el devastador terremoto que ha golpeado el país. Un abrazo muy especial a los miles de venezolanos que han hecho de Castilla y León su hogar. Compartimos vuestra preocupación. Castilla y León estará, como siempre, dispuesta a ayudar", ha escrito en 'X'.

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Por su parte, el presidente en funciones a la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que la Comunidad se une "a la ola de solidaridad por Venezuela tras los devastadores terremotos que ha sufrido en las últimas horas". "Todo nuestro apoyo a las víctimas y nuestro afecto a los venezolanos que vivís en Andalucía o el resto de España y estáis siguiendo con angustia esta terrible tragedia. Fuerza al pueblo venezolano", ha señalado.

Además, la Junta de Andalucía ha asegurado que está en contacto con las oficinas consulares para recabar información acerca del estado actual de los algo más de 4.000 andaluces que viven en Venezuela.

También el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se ha mostrado "sobrecogido" por los terremotos y ha trasladado "todo el apoyo y la solidaridad de Aragón a las víctimas, al pueblo venezolano y a los miles de conciudadanos exiliados en España".

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AYUDA EN LA RECONSTRUCCIÓN

Por su parte, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dedicado unas palabras a la tragedia durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Región, donde ha considerado que los terremotos constituyen "una incalculable y devastadora tragedia" y ha asegurado que "hoy su dolor es el suyo".

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López Miras ha afirmado que Venezuela "necesita toda la ayuda posible, tanto en estos momentos iniciales extremadamente duros como en los días y meses posteriores" y ha ofrecido la experiencia de la Región de Murcia en procesos de reconstrucción.

Desde Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que existe "una gran preocupación" por los efectos de los terremotos y ha explicado que el Ejecutivo gallego sigue la situación "de cerca", en contacto permanente con los representantes de los centros gallegos en Venezuela.

La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha manifestado que "duele ver el sufrimiento de un pueblo hermano" y ha trasladado "todo su apoyo y su cariño a Venezuela en estos momentos tan difíciles", al tiempo que ha deseado que "la esperanza se abra paso pronto entre tanto dolor".

También el Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado su "enorme preocupación" por el terremoto y por las personas afectadas, especialmente por la numerosa colonia asturiana residente en Venezuela y la comunidad venezolana asentada en Asturias. "Nuestro corazón está con Venezuela y su gente", ha indicado.