Los judíos españoles expresan su "dolor y solidaridad" con el pueblo venezolano tras los "devastadores" terremotos

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) manifiesta su "más profunda consternación, dolor y absoluta solidaridad" con el pueblo de Venezuela tras los "devastadores" terremotos que han sacudido la nación.

"Ante la alarmante y trágica cifra de posibles víctimas, así como los graves daños materiales registrados, enviamos nuestras condolencias a las familias afectadas y nuestro apoyo incondicional a los miles de damnificados, a los heridos y a quienes viven momentos de angustia esperando noticias de sus familiares en las zonas más golpeadas", ha subrayado la FCJE en un comunicado.

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Asimismo, insta a la comunidad internacional a movilizar de manera "urgente" todos los recursos de asistencia humanitaria y de rescate necesarios "para paliar los efectos de esta catástrofe y apoyar las labores de emergencia".

Según destaca, la comunidad judía española se siente "históricamente unida" a Venezuela porque es "una tierra que ha acogido con generosidad a tantos" de sus "hermanos". "En estos momentos de profunda oscuridad, reiteramos nuestro compromiso afectivo y nuestra solidaridad con toda la sociedad venezolana", subraya la FCJE.

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