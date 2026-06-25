La reedición de 'Malina' reivindica la figura de Ingeborg Bachmann en su centenario

Madrid, 25 jun (EFE).- Los límites del lenguaje, las secuelas de la guerra y la desigualdad entre hombres y mujeres son el vértice sobre el que descansa la obra de la austriaca Ingeborg Bachmann, una de las narradoras y poetas en alemán más importantes del siglo XX, y cuyo centenario se cumple este 25 de junio (1926-1973).

Y por este motivo se acaba de volver a publicar en español su novela más simbólica 'Malina', considerada una obra maestra de la literatura europea y un retrato psicológico de la conciencia de la mujer que explora las raíces de la violencia sistémica, las estructuras patriarcales y la naturaleza de la identidad femenina.

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"Es una ocasión perfecta para descubrir o releer, y, sobre todo, para reivindicar la obra de una de las autoras más importantes de la literatura europea del siglo XX", explica a Efe Diego Moreno director de Nórdica Libros, la editorial que pública 'Malina'.

Para Moreno, la lectura de sus textos y especialmente de 'Malina' "es muy necesaria hoy". "Es importante llevar a las librerías obras de gran aliento, de compromiso con la literatura, con potentes metáforas, con clara voluntad política y literaria'.

"La autora austríaca retrata la violencia sistémica hacia las mujeres y el funcionamiento de las estructuras patriarcales, y lo hace -recalca- sin renunciar a la mejor literatura".

La vida de Bachmann (Klagenfurt, Austria, 1926-Roma, 1973) estuvo marcada por la inseguridad y la fragilidad psicológica, vivió la Segunda Guerra Mundial y el nazismo y buscó en la verdad la respuesta a la violencia del siglo XX.

Luchó contra el patriarcado en la familia, y se entregó a la creación por completo. Llegó a decir que la escritura era lo que le salvaba la vida.

Otra de las grandes obsesiones de la poeta, dramaturga y novelista fue la preocupación por los limites del lenguaje para poder nombrar el horror, la violencia o la injusticia que atravesó su tiempo. Y se preguntaba recordando a Hölderlin: "¿Y para qué poetas en tiempos de indigencia?".

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Con motivo del centenario de la autora de 'El caso Franza' o Tres senderos hacia el lago', la revista española 'Turia' le ha dedicado un número especial este mes.

Se trata de un volumen que reúne 150 páginas de textos inéditos escritos por una veintena de autores españoles y austríacos, entre los que destaca la Premio Nobel de Literatura 2004, Elfriede Jelinek.

La revista reivindica a Bachmann como la mejor poeta en alemán del siglo XX. La profesora de la Universidad Complutense de Madrid Isabel Hernández señala que la imagen pública de Bachmann, capaz de realizar grandes discursos acerca de la poesía en momentos difíciles para el arte, no tenía nada que ver con su realidad íntima, como una mujer frágil y con miedo.

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"Una faceta compleja de su personalidad que se refleja en la construcción de una obra innovadora, capaz de superar y romper los moldes encorsetados de la literaria de la difícil época que le tocó vivir", añade.

La especialista también destaca la vigencia de su pensamiento en un contexto en el que la violencia y los conflictos continúan presentes en la sociedad.

La publicación analiza la producción poética y narrativa de Bachmann, así como cuestiones relacionadas con la memoria, el lenguaje, la violencia, las relaciones de poder y la identidad como mujer. EFE