La Junta está recabando información sobre el estado de los 30.000 andaluces en Venezuela tras el doble terremoto

El consejero en funciones de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha asegurado que la Junta está en contacto con las oficinas consulares para recabar información acerca del estado actual de los cerca de 30.000 andaluces que viven en Venezuela tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte del país este jueves.

"Los primeros movimientos después del terremoto han sido de mucha incertidumbre, ya ha entrado la noche, y no tenemos una información de primera mano que podamos ofrecerles en este momento", ha señalado en una visita al Only YOU Hotel Sevilla.

PUBLICIDAD

Bernal ha comenzado su intervención en el acto con un "recuerdo" especial para el pueblo de Venezuela "que está sufriendo uno de los peores momentos de su historia".

"Ha sido realmente un acontecimiento tremendo. En menos de un minuto habían sucedido los dos terremotos. No es normal que esto ocurra así, tampoco es normal que un terremoto sea tan cerca de la superficie, con lo cual el destrozo es todavía mayor", ha señalado.

PUBLICIDAD

En esta línea, el consejero en funciones ha expresado "toda su solidaridad y apoyo" a los venezolanos, incluido los que residen en nuestro país.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, también ha expresado su solidaridad con el pueblo venezolano. En su cuenta en la red social X, Moreno ha señalado que Andalucía se une "a la ola de solidaridad por Venezuela tras los devastadores terremotos que ha sufrido en las últimas horas".

PUBLICIDAD

"Todo nuestro apoyo a las víctimas y nuestro afecto a los venezolanos que vivís en Andalucía o el resto de España y estáis siguiendo con angustia esta terrible tragedia", ha añadido Moreno, quien ha deseado "fuerza" al pueblo venezolano.

Al menos 32 personas han muerto y más de 700 han resultado heridas a consecuencia de los seísmos, según ha anunciado la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, que ha alertado de que las cifras no incluyen el balance del estado de La Guaira, que ha descrito como "zona de desastre" con "decenas de edificios colapsados".

PUBLICIDAD