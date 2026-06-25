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La convocatoria 2025 para contratar Personal Técnico de Apoyo a la I+D+i destina 9,8 millones de euros a 175 ayudas

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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Española de Investigación (AEI), ha publicado la resolución de concesión de la convocatoria 2025 de ayudas para la contratación de Personal Técnico de Apoyo a la I+D+i (PTA), por la que se destinan 175 ayudas por un importe de 9,8 millones de euros, cofinanciados por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

El objetivo de estas ayudas es incentivar la contratación laboral de personal técnico de apoyo en organismos de investigación y van destinadas a dar soporte en el manejo de equipos, instalaciones y demás infraestructuras de I+D+i. Para ello, estas ayudas recogen contratos de 3 años de duración mínima, según ha informado el Ministerio.

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Del total de las ayudas concedidas, el 60% son para mujeres. Además, 4 ayudas corresponden al turno de discapacidad. Respecto a las entidades beneficiarias, el 43% de las ayudas son para el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 39% para universidades, y el 18% restante para otros centros de investigación.

Las áreas temáticas que han recibido un mayor número de ayudas son Ciencias y Tecnologías Medioambientales (37), Biomedicina (24), Ciencias Agrarias y Agroalimentarias (22) y Biociencias y Biotecnología (17).

Por comunidades autónomas, Andalucía concentra el mayor número de ayudas (57), seguida de Madrid (47). A continuación, se sitúan Cataluña (19), Comunidad Valenciana (12) y Castilla y León (9).

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