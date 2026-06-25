Irak solicita incrementar su cuota petrolera a la OPEP y niega una posible salida

El Gobierno de Irak ha pedido a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) elevar su cuota de producción petrolera, sin embargo, han negado que el país haya amenazado con su salida de la organización tras varias informaciones que apuntaba en esta línea.

"Lo que se ha planteado sobre la amenaza de Irak de abandonar la OPEP no refleja la posición oficial del gobierno iraquí, ya que ni el primer ministro ni el Gobierno han mencionado la posibilidad de retirarse. Por el contrario, Irak ha insistido constantemente en la importancia de reevaluar los límites de producción de acuerdo con la capacidad productiva sostenible de los Estados miembros", reza un comunicado del Ministerio de Petróleo iraquí recogido en la agencia de noticias estatal INA.

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De esta manera, las autoridades iraquíes han indicado que la OPEP ha iniciado ya un proceso de análisis sobre las cuotas de producción de sus miembros, asesorada por una consultoría internacional independiente y con la participación de Irak.

"Cualquier demanda relacionada con los límites máximos de producción o los niveles de capacidad de producción se aborda a través de los mecanismos técnicos y de consenso aprobados en el marco de los países de la OPEP y los países aliados", indica el Ministerio iraquí.

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En esta línea, el Ministerio de Petróleo ha indicado que los estados miembro de la OPEP han mostrado su comprensión con la situación de Irak y el sufrimiento de la industria petrolera iraquí "durante los últimos cuarenta años a causa de guerras, embargos y desafíos", entre los que ha destacado la "destrucción de gran parte de su infraestructura petrolera y de apoyo mediante ataques terroristas de sabotaje".

Esta situación, según las autoridades del país, "se tendrá en cuenta para que la producción petrolera iraquí alcance un nivel justo que le permita recuperar su posición como segundo mayor productor entre los países de la organización y lograr los resultados deseados de los proyectos de desarrollo y rehabilitación de todos los sectores de la industria petrolera, que constituyen el principal motor de los ingresos financieros de Irak".

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Por tanto, el Gobierno iraquí ha descartado una salida tras informaciones previas que apuntaban sobre un ultimátum a la OPEP sobre la cuota petrolera.

En abril, Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunció su decisión de dejar la OPEP, esgrimiendo como razón principal el impulso del país a políticas comerciales alineadas con los "fundamentos del mercado en el largo plazo".