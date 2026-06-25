Génesis Domínguez, testigo de los terremotos en Caracas: "A los tres segundos empezó a moverse todo"

Génesis Domínguez, una venezolana que vive en Caracas, empieza a digerir los efectos de los terremotos de magnitudes superiores a siete en la escala de Richter que en la tarde de este miércoles sacudieron el país, especialmente en el estado de la Guaira, aunque en la capital también hay muchas zonas afectadas.

"A los tres segundos empezó a moverse todo", rememora para Televisión Canaria en una declaraciones recogidas por Europa Press en las que subraya que primero se recibió un aviso en los teléfonos móviles que les "asustó mucho" y después empezaron los desperfectos en el inmueble, con grietas en paredes y escaleras.

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Cuando salió a la calle ha comentado que vio a "todo el mundo llorando" y tratando de comunicarse con su familia pero los teléfonos móviles "colapsaron completamente", buena parte de la ciudad se quedó sin suministro eléctrico.

"No había señal, no salían ni los 'whatsapps' ni los mensajes ni las llamadas. Todo eso colapsó, tenías que llamar muchas veces, intentar muchas veces para ver si te caía por lo menos una llamada", ha comentado.

Ahora, cuando ya ha amanecido, ha comentado que se observan con más claridad los daños en edificios, viviendas e infraestructuras.