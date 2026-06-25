FundéuRAE: terremotos en Venezuela, claves de redacción

Madrid, 25 jun (EFE). Con motivo de los terremotos en Venezuela, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, muestra algunas recomendaciones sobre expresiones que pueden plantear dudas al elaborar las informaciones de estos hechos.

1. “Sismo” y “seísmo”, opciones válidasPara nombrar los temblores o terremotos pueden emplearse tanto “sismo”, más común en América, como “seísmo”, cuyo uso es más frecuente en España.

2. “Hipocentro” y “epicentro”, diferenciasEl “hipocentro”, también llamado “foco sísmico”, es el lugar en el interior de la corteza terrestre donde tiene origen un sismo; el “epicentro” es el punto en la superficie terrestre —⁠aunque puede estar sumergido⁠— donde el terremoto es más intenso. Además, puesto que no son hechos o eventos, sino lugares o puntos de la corteza terrestre, lo apropiado es decir que “se localizan”, no que “ocurren” o “se producen”.

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3. “Doblete sísmico” no necesita comillasEn las informaciones aparece la expresión “doblete sísmico” para aludir a la naturaleza de lo ocurrido, que no requiere comillas.

4. “Magnitud de 7,5”, no “de 7,5 magnitud”La expresión adecuada de la magnitud de un terremoto es con la cifra exacta tras ese sustantivo (“magnitud de 7,5”), no antepuesta (“de 7,5 magnitud”), pues esto es un calco de la construcción inglesa correspondiente. Por otro lado, se recuerda que, en la expresión de cifras con decimales, el signo que separa la parte entera de la decimal puede ser un punto o una coma: “Dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacuden Venezuela” o “Dos fuertes terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacuden Venezuela”.

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5. El “estado de La Guaira”, grafía adecuadaLa palabra “estado” se escribe con minúscula inicial cuando se refiere a una entidad política no independiente, como es el caso de “estado de La Guaira”, con el artículo en mayúscula por ser parte del nombre propio.

6. El “estado de emergencia”, con minúsculasExpresiones como “estado de emergencia”, “estado de alarma”, etc., se escriben con minúsculas iniciales.

7. Puntos cardinales, con minúsculasLos nombres de los puntos cardinales se escriben con inicial minúscula, salvo cuando forman parte de un nombre propio (“América del Sur”). De este modo, en frases como “Un doble terremoto sacude el noroeste de Venezuela”, lo adecuado es escribir “noroeste” con minúscula.

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8. El “aeropuerto internacional Simón Bolívar”, escritura adecuadaEn los nombres de estaciones, puertos y aeropuertos, el sustantivo genérico se escribe con minúscula inicial, salvo que no se aluda al espacio físico, sino a la entidad que lo gestiona, según la ortografía académica. Por tanto, en este contexto, lo apropiado sería escribir “aeropuerto internacional Simón Bolívar”.

9. “Sobreviviente” y “superviviente”, ambas válidasTanto “sobreviviente” como “superviviente” son formas adecuadas. De acuerdo con la gramática académica, en América alterna el uso de ambas, mientras que en España se emplea más la segunda.

10. “Colapsar”, uso adecuadoEl verbo “colapsar” se construye habitualmente como transitivo (“El terremoto ha colapsado cientos de edificios”) con el sentido de ‘producir colapso a alguien o en algo’, pero también como intransitivo no pronominal (“Cientos de edificios han colapsado”) o pronominal (“Cientos de edificios se colapsaron”) con el significado de ‘sufrir colapso o caer en él’.

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11. Conjugación de “asolar”El verbo “asolar”, cuando significa ‘destruir o arrasar’, se conjuga tradicionalmente de forma irregular (“asuelo”, “asuelas”, “asuela”, “asuelen”...), pero con este sentido también es admisible hacerlo como regular (“asolo”, “asolas”, “asola”, “asolen”…), de acuerdo con la “Nueva gramática de la lengua española”.

12. “Devastar”, y no “desbastar”Con el sentido de ‘destruir’, la forma adecuada es “devastar”, no “desbastar”, que significa ‘quitar las partes más bastas a algo’, según el “Diccionario panhispánico de dudas”. No son apropiados, sin embargo, los híbridos “debastar” y “desvastar”.

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13. La construcción “zona cero”, en minúsculaLa expresión “zona cero”, que alude al área de mayor devastación en un desastre, se escribe en minúscula y no necesita cursiva ni comillas.

14. “Labores de rescate”, no “esfuerzos de rescate”La expresión “labores de rescate”, u otras como “tareas de rescate” y “trabajos de rescate”, es la más adecuada para expresar la idea que tiene el inglés “rescue effort”, no “esfuerzo de rescate”.

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La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE