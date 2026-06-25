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El Gobierno de Canarias constituye una comisión para hacer seguimiento de la situación en Venezuela

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El Gobierno de Canarias constituye este jueves una comisión de seguimiento para analizar la situación en Venezuela, y su posible afección a la comunidad canaria residente en el país, tras los desvastadores terremotos que han sacudido en las últimas horas el país y que han dejado más de 30 muertos confirmados por el momento.

"Solo podemos expresar dolor y tristeza ante las trágicas consecuencias de los terremotos registrados en Venezuela", ha señalado el portavoz del Gobierno, Afonso Cabello, en declaraciones ofrecidas a los medios, donde ha trasladado "la incertidumbre" que protagoniza unos momentos en donde el Gobierno de Canarias "quiere estar cerca de un país hermano, y especialmente de los miles de canarios y canarias que viven allí y de sus familias".

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Por este motivo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y el vicepresidente, Manuel Domínguez, han suspendido su agenda prevista este jueves para poder hacer un seguimiento directo de la situación y poder establecer contacto con todas las entidades canarias y el Consulado General de España en Venezuela.

"Vamos a constituir un grupo para poder hacer seguimiento desde el Gobierno de Canarias con inmediatez y estrecha colaboración y ofrecimiento a todas las entidades. El Gobierno canario quiere enviar todo el cariño y solidaridad con Venezuela en este momento tan difícil", ha señalado el portavoz del Ejecutivo regional.

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