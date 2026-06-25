El embajador de EEUU en España respalda el discurso de Trump y recuerda la exigencia de gastar un 5% del PIB a defensa

El embajador de EEUU en España, Benjamín León (Europa Press)

Benjamin León, representante de Estados Unidos en España, se ha unido a la demanda de Donald Trump para que los países de la OTAN eleven su gasto en defensa hasta el 5% de su PIB. La declaración del diplomático, alineada con el discurso de Trump, llega precisamente unos días después de unas palabras del republicano, que aseguró estar decepcionado con los europeos y apuntó especialmente a España por ser un aliado “horrible”.

El actual objetivo de la Alianza fija el gasto militar en el 2% del PIB, pero la exigencia estadounidense, planteada de forma reiterada por Trump, apunta a un umbral muy superior. El mensaje de León se suma a recientes advertencias del propio presidente, quien ha llegado a cuestionar la protección de Estados Unidos a los aliados que no cumplan con sus compromisos presupuestarios.

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Este video documenta una reunión en la Casa Blanca. El presidente Donald Trump, junto al secretario general de la OTAN Mark Rutte, expresa decepción por la falta de apoyo de países de la Alianza como España en la guerra contra Irán. Trump critica a España y otras naciones por no contribuir lo suficiente, calificando a España de "auténtico desastre". El contenido incluye imágenes del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, rodeado de fotógrafos. La grabación es una cobertura periodística de las declaraciones de Trump y su impacto.

Washington endurece el mensaje

En un acto celebrado en Madrid, Benjamin León recordó que “la administración de Trump fue directa al plantear que los socios europeos deben elevar de manera significativa sus inversiones en defensa”. El embajador afirmó que “la expectativa ahora es avanzar hacia el 5% del PIB”, una cifra que supera ampliamente el estándar actual y que, según datos de la OTAN, está lejos del gasto militar de la mayoría de los países europeos.

León explicó que Estados Unidos ha asumido históricamente la mayor parte del esfuerzo militar en la Alianza y consideró que “los aliados europeos deben asumir más responsabilidades”. Trump ha reiterado que el reparto de cargas es irrenunciable y ha advertido que Washington podría dejar de garantizar la protección de los países que no alcancen los objetivos de gasto. El endurecimiento del discurso coincide con un contexto internacional marcado por la invasión rusa de Ucrania y la incertidumbre sobre el futuro de la OTAN.

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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que no le sorprende la retirada progresiva de tropas estadounidenses de suelo europeo. (Fuente: OTAN)

España no acepta la meta del 5%

El Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, ha reiterado que mantiene el compromiso de aumentar progresivamente el gasto en defensa, aunque no contempla por ahora adherirse a la meta del 5% defendida por Trump y por el embajador León. Desde el Ministerio de Defensa insisten en que el objetivo inmediato es llegar al 2% del PIB antes de 2029, tal como se acordó en la última cumbre de la OTAN celebrada en Vilna. El Ejecutivo subraya que cualquier incremento de este tipo debe ir acompañado de un debate social y político sobre el modelo de seguridad nacional.

Según cifras oficiales, el gasto militar de Estados Unidos representa cerca del 70% de la aportación total de la Alianza. La presión para que los países europeos incrementen su esfuerzo financiero no es nueva, pero la referencia explícita al 5% del PIB marca un salto en las expectativas y podría tener consecuencias directas para la política presupuestaria de todos los aliados. El futuro del reparto de cargas y la posición estadounidense en la OTAN dependerán, en buena medida, de cómo afronten esta exigencia, que en menos de dos semanas volverá a ser planteada en la cumbre de la OTAN.

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