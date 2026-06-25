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Duch afirma que "por ahora" no hay ninguna víctima catalana en el doble terremoto de Venezuela

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El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha afirmado que "por ahora" no hay ninguna víctima mortal en el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala Richter ocurrido en el norte de Venezuela este jueves.

"La noticia es que por ahora no hay ninguna víctima catalana y parece que tampoco española, pero son informaciones que van llegando a cuenta gotas porque la situación es complicada", ha expuesto en una entrevista en 'SER Catalunya'.

Ha añadido que en Catalunya distribuirán teléfonos de contacto para los venezolanos residentes en el territorio para acceder a información, a la vez que ha dicho que darán el apoyo que necesite el país, "preguntando qué necesitan antes de tomar ninguna decisión".

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