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Cantabria muestra su "solidaridad" con Venezuela tras el terremoto y ofrece su ayuda

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La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha "lamentado profundamente" la "tragedia" ocurrida en Venezuela, país que se ha visto afectado por un doble terremoto con varias réplicas que ha causado muertos, heridos e "inmensos" daños materiales, y ha puesto a disposición toda la ayuda y cooperación de la comunidad autónoma.

Buruaga ha comenzado este jueves su intervención en el último Debate sobre la Orientación Política del Gobierno de la legislatura mostrando la "solidaridad" de la comunidad con este "pueblo hermano".

Ha anunciado que el Gobierno regional ha puesto a disposición del Gobierno de España, a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), la ayuda y colaboración de la comunidad autónoma con Venezuela "en todo lo que sea necesario".

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