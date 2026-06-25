BingX entrega con éxito los tokens pre-IPO de SpaceX y refuerza la confianza en el acceso pre-IPO

PR Newswire

CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026

CIUDAD DE PANAMÁ, 25 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BingX, uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, ha anunciado la finalización y distribución exitosas de su campaña de airdrop pre-IPO de SpaceX. Los participantes elegibles recibieron sus tokens pre-IPO RWA de SpaceX según lo previsto, lo que demuestra la capacidad de BingX para ofrecer oportunidades exclusivas con transparencia y fiabilidad.

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A medida que crece el interés por las oportunidades de mercado, BingX cree que la confianza a largo plazo se construye mediante una ejecución transparente y coherente. La campaña de SpaceX se diseñó no solo para ampliar el acceso a una de las empresas privadas más codiciadas del mundo, sino también para demostrar la capacidad de BingX de ofrecer oportunidades pre-IPO a gran escala.

"La exitosa finalización de la distribución refuerza aún más la confianza en BingX como puerta de entrada fiable a nuevas oportunidades. Elegimos este enfoque porque refleja cómo debería funcionar el acceso: sencillo, transparente y centrado en nuestros usuarios", declaró Pablo Monti, Portavoz de BingX. "Nuestro objetivo era crear una experiencia de participación fácil de entender y de acceder. A medida que continuamos ampliando nuestra oferta pre-IPO, la fiabilidad y la experiencia del usuario seguirán siendo la base de todo lo que hacemos".

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Aprovechando el éxito de la campaña de SpaceX, BingX seguirá ampliando su oferta pre-IPO, brindando a los usuarios acceso a oportunidades vinculadas a algunas de las empresas privadas más reconocidas e innovadoras del mundo, incluidas las ofertas relacionadas con OpenAI.

Sobre BingX

Fundada en 2018, BingX es uno de los principales exchanges de criptomonedas y una compañía de IA Web3, que presta servicios a más de 40 millones de usuarios en todo el mundo. Considerada una de las cinco principales plataformas de intercambio de derivados de criptomonedas a nivel mundial y pionera en el copy trading de criptomonedas, BingX responde a las necesidades cambiantes de los usuarios en todos los niveles de experiencia.

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Con un conjunto integral de productos y servicios basados en IA, que incluye futuros, operaciones al contado, copy trading y ofertas de TradFi, BingX ofrece a los usuarios herramientas innovadoras diseñadas para mejorar el rendimiento, la confianza y la eficiencia.

BingX lleva siendo partner oficial del Chelsea Football Club desde 2024 y se ha converitido en el primer exchange cripto partner oficial de Scuderia Ferrari HP desde 2026.

Para más información, por favor visita www.bingx.com

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FUENTE BingX