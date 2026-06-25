Avianca fija en 572,5 millones de euros la emisión de un bono con vencimiento en 2032 y un interés del 10,125%

La aerolínea colombiana Avianca ha fijado este jueves en 650 millones de dólares (572,5 millones de euros) el precio de la emisión de un bono sénior garantizado que tendrá un interés del 10,250% y un plazo de amortización en 2032.

La compañía ha indicado en un comunicado que las condiciones del bono y los avales ofrecidos son idénticos al de otras dos emisiones sénior garantizadas, una con un rendimiento del 9,625% y vencimiento en 2030, y otra al 9,500% y vencimiento en 2031.

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Avianca ha indicado que su intención es emplear los fondos recabados en fines corporativos generales y en la amortización de la totalidad de sus bonos sénior garantizados en circulación al 9,000% con vencimiento en 2028, así como de los bonos sénior del 'Tramo A-1' al 9,000% con vencimiento en 2028.

En cualquier caso, la empresa colombiana ha explicado también que la financiación levantada podría emplearse en el reembolso futuro de parte de su deuda pendiente, ampliando, así, el vencimiento de dichos pasivos.