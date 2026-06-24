Movilidad de verano en México: Cómo frenar el impacto de los cargos ocultos

PR Newswire

MÉRIDA, México, 24 de junio de 2026

· Mientras la verificación de conductores genera confianza, el 52% de los pasajeros en México confirma que la negociación de precios posibilita viajes más accesibles, de acuerdo con un estudio de Oxford Economics.

MÉRIDA, México, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Hay eventos que cambian por completo el ritmo de una ciudad. Este verano, con millones de personas decidiendo al mismo tiempo cómo llegar a la fiesta, al restaurante o de regreso a casa tras los partidos del torneo, la movilidad urbana se transforma.

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En las plataformas donde un algoritmo opaco determina los precios sin intervención humana, estos se disparan mediante cargos ocultos y tarifas dinámicas. Sin embargo, en el ecosistema actual de movilidad, los usuarios privilegian la negociación y el control.

La semana previa al arranque del torneo de verano demostró la magnitud del reto: las solicitudes de viaje en inDrive se dispararon un 37% en Guadalajara, un 26% en Monterrey y un 17% en la Ciudad de México respecto al mismo periodo del año pasado, superando incluso los picos que generaron eventos masivos anteriores como las ocho fechas de Bad Bunny en CDMX (22%).

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Transparencia ante la alta demanda

Para el usuario de a pie, sobrevivir la movilidad de esta temporada sin que esto afecte su cartera se ha vuelto una prioridad. El reciente estudio "The Economics of Fare Negotiation" desarrollado por la firma global Oxford Economics, revela el impacto real de este modelo en el bolsillo de los mexicanos:· Flexibilidad en momentos críticos: El 51% de los pasajeros mexicanos afirma que la negociación les facilita encontrar un viaje que puedan pagar cuando tienen un presupuesto ajustado.

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· Accesibilidad económica real: El 52% de los pasajeros en México confirmó que los viajes a través de la app son más asequibles que en otras plataformas gracias a la ausencia de precios impuestos.

· Activación del mercado: No se trata de una simple redistribución de usuarios; la negociación expande la economía. El 64% de los usuarios en Latinoamérica declaró que, gracias a la posibilidad de negociar las tarifas, realizaron más viajes.

Este modelo demuestra que la alternativa a los cargos ocultos es la transparencia. Al permitir que el usuario proponga la tarifa y el conductor la evalúe libremente, se elimina la manipulación de precios centralizada, devolviendo libertad a las personas.

El impacto del modelo libre en la comunidad de conductores

Para quienes están detrás del volante, esta temporada alta no debería de traducirse en tareas automatizadas por una aplicación, sino en una verdadera oportunidad de negocio. El estudio de Oxford Economics demuestra cómo este modelo dignifica la generación de ingresos mediante plataformas en México:· Protección al ingreso: El 65% de los conductores mexicanos coincide en que el modelo de negociación les permite obtener una compensación más digna por sus servicios.

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· Confianza y certidumbre económica: La seguridad financiera es clave. El 74% de los conductores señala que las opciones de pago directo (como el efectivo y las transferencias) les brindan una enorme certidumbre al permitirles acceder a sus ingresos de forma inmediata.

Para reconocer y potenciar este esfuerzo durante el torneo de verano, inDrive ha lanzado la iniciativa Conductores Rifados. Esta campaña busca premiar a quienes han hecho de la libertad de elección un estilo de vida, impulsándolos con incentivos económicos especiales.

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Además, como beneficio exclusivo para su desarrollo individual, la plataforma ha integrado las tutorías de inglés potenciadas con Inteligencia Artificial de Loora, para facilitar la comunicación con los miles de turistas internacionales que visitan el país.

Los picos de demanda del verano confirman que las dinámicas de movilidad en las grandes ciudades están cambiando. Más allá del desarrollo tecnológico, el verdadero valor actual se encuentra en los modelos que eliminan las barreras invisibles y los cobros artificiales. Al situar la negociación en el centro de la transacción, la tecnología vuelve a su propósito original: conectar personas bajo principios de libertad, seguridad y beneficio compartido.

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Sobre inDrive:

inDrive es una plataforma global de movilidad y entregas. La aplicación de inDrive ha sido descargada más de 400 millones de veces y fue la segunda app de movilidad más descargada por cuarto año consecutivo. Además de viajes, inDrive ofrece una extensa lista de servicios urbanos, incluyendo transporte ciudad a ciudad, entregas, además de servicios financieros. En 2023, inDrive lanzó New Ventures, su brazo de capital de riesgo y M&A.

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inDrive opera en más de 1,200 ciudades de 48 países. Impulsada por su misión de desafiar la injusticia a través de elecciones justas, la empresa persigue este objetivo tanto mediante su negocio principal, que apoya a las comunidades locales a través de un modelo de precios justos, como a través del trabajo de sus programas de impacto.

Para más información visitewww.inDrive.com

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FUENTE inDrive