La confianza de los empresarios alemanes toca máximos desde marzo, según Ifo

La confianza de los empresarios alemanes ha mejorado en junio por segundo mes consecutivo, según el índice elaborado por el Instituto de Investigación Económica de Múnich (Ifo), que sube hasta los 85,6 puntos, registrando así su mejor lectura desde el pasado mes de marzo, ante la expectativa de alivio de las tensiones geopolíticas.

De este modo, la evaluación de la presente coyuntura por parte de los empresarios germano ha mejorado sustancialmente, pasando de 86,1 puntos a 87 enteros, su nivel más alto desde julio de 2024, mientras que las expectativas han mejorado a 84,1 puntos desde los 83,9 del mes anterior, su mejor lectura desde marzo.

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"Las empresas perciben el entorno empresarial como menos incierto. Esperan que se alivien las tensiones geopolíticas", ha comentado Clemens Fuest, presidente del Ifo.

La semana pasada, el Instituto de Investigación Económica de Múnich decidió mantener sin cambios su previsión de crecimiento del PIB de Alemania para este año en el 0,8%, aunque rebajó al 0,8% la de 2027, cuatro décimas menos de lo anticipado en marzo.

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En cuanto a los precios, las nuevas proyecciones del Ifo anticipan una tasa interanual de inflación del 2,9% este año y del 2,7% el siguiente, por encima del pronóstico anterior del 2,2% y el 2,3%, respectivamente.

La institución bávara asumía así que el conflicto con Irán se reducirá en las próximas semanas, permitiendo la reapertura del estrecho de Ormuz, lo que aliviará gradualmente los precios de la energía.