Consumo limita a 700 euros diarios por personas los depósitos en el juego 'online' en todas las plataformas

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha aprobado este martes el Real Decreto por el que se introduce un nuevo sistema de límites de depósitos conjuntos por persona para todos los operadores en los que se tenga una cuenta y que fija en 700 euros al día.

Así lo ha dado a conocer el departamento que dirige Pablo Bustinduy, que ha destacado que el nuevo sistema sustituye al anterior en el que el límite económico se establecía de manera independiente por cada operador y no por persona.

PUBLICIDAD

Esto suponía que el número total de depósitos que se podían realizar individualmente en el mercado de juego dependía del número de operadores en los que tuviera cuenta cada persona, lo que permitía realizar individualmente depósitos por encima de los límites inicialmente previstos si se distribuía la actividad entre diferentes plataformas.

Con la nueva regulación, se establece por primera vez un sistema que tendrá en cuenta el conjunto de los depósitos realizados por cada persona en todos los operadores en los que participe, estableciendo un límite global para todas ellas.

En concreto, el nuevo modelo incorpora unos límites conjuntos de depósito generales fijados en 700 euros diarios, 1.750 euros semanales y 3.300 euros por un periodo de cuatro semanas. Estos límites, que vendrán establecidos por defecto para cada persona que juegue, podrán ser modificados o eliminados voluntariamente para adaptarlos a sus preferencias individuales de juego y a sus necesidades de control.

PUBLICIDAD

El trámite se realizará mediante un procedimiento específico y con garantías reforzadas de información sobre los riesgos asociados al juego. La gestión del sistema corresponderá a la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que desarrollará una herramienta tecnológica capaz de coordinar la información necesaria para verificar el cumplimiento de los límites en tiempo real.

"Consumo va a garantizar una supervisión más eficaz, evitando intercambios de información innecesarios entre los distintos operadores y asegurando una mayor protección de los datos personales de las personas jugadoras, así como reduciendo los riesgos para ellas de desarrollar juego problemático", ha señalado.

PUBLICIDAD

La medida afectará especialmente a quienes desarrollan su actividad en varios operadores, un colectivo que representa aproximadamente un tercio de las personas activas en juego online en España (31%).

Adicionalmente, esta norma actualiza determinados aspectos técnicos de regulación del juego online y refuerza la información que los operadores deben facilitar a las personas usuarias sobre las herramientas de juego seguro disponibles.