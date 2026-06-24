Carola Baleztena marca las diferencias entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal

Emiliano Suárez sorprendía hace unos días al confirmar el distanciamiento entre Marta Sánchez y Vicky Martín Berrocal, dejando entrever que la diseñadora no se habría portado bien con la cantante. Y mientras las protagonistas siguen guardando silencio sobre el enfado que habría puesto fin a su amistad de más de 3 décadas, ahora ha sido la mujer del joyero, Carola Baleztena, la que con la discreción que la caracteriza -pero marcando las diferencias entre la artista y la ex de Manuel Díaz 'El Cordobés- la que ha revelado si, al igual que su pareja, ella tampoco tiene relación ya con Vicky.

"Cada vez que habla Emiliano sube el pan" ha reconocido entre risas. "Yo creo que él ya lo dijo y yo ya no tengo nada que... O sea, en realidad esto ya... Las noticias ya están como pasadas de moda, ¿no? Ya. Y eso es un problema entre ellas. Bueno, un problema. Es una cosa suya. Y no sé, yo no tengo ni idea, la verdad. Yo no tengo ni idea" ha añadido dejando clara su intención de mantenerse al margen de este tema.

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Y aunque no ha querido pronunciarse sobre el enfado de Marta y Vicky, sí ha querido aclarar que, al contrario de Emiliano -que ha confesado que no se habla con la madre de Alba Díaz- "yo no tengo ningún problema con nadie. Con nadie. Yo no me busco, yo no me gustan los enredos, ni los dimes y diretes". "Hay cosas que pasan, al final la vida... pero yo no tengo problemas con nadie. Yo no busco problemas. Yo cuando hablo no subo el pan" ha afirmado tajante.

Una actitud que ha cambiado cuando la prensa le ha preguntado por su relación con la cantante de 'Desesperada', con la que se ha deshecho en halagos tras su reticencia a hablar sobre Vicky: "Marta somos casi hermanas, vamos. Yo la quiero mucho. Es muy buena amiga, muy buena tía, muy buena artista. La admiro por muchos aspectos de su personalidad. Y es una grande, o sea que... Y estoy encantada de tener grandes amigas".

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¿Cómo se encuentra la artista ante todo este ruido mediático por su distanciamiento de la diseñadora? Como ha desvelado Carola, "está con su gira, con sus 40 años de gira, de super carrera, y no he hablado de ese tema".