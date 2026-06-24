Azcón: "Zapatero es un caradura. Ha defendiendo a la narcodictadura criminal de Venezuela y no sabemos a cambio de qué"

El jefe del Ejecutivo aragonés, Jorge Azcón, ha calificado al expresidente del Gobierno de España, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, de "caradura" y "jeta integral", para preguntarse "a cambio de qué se ha dedicado a defender a una narcodictadura criminal".

Así se ha expresado Azcón este miércoles durante su participación en el 'Desayuno Heraldo' celebrado en Zaragoza este miércoles en el que ha analizado la actualidad política y económica nacional y autonómica.

"Hay que ser golfo, hay que tener la cara de cemento armado", ha afirmado Jorge Azcón en alusión a Zapatero, quien está imputado por tráfico de influencias y declaró el pasado miércoles, 17 de junio, como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional que indaga en presuntas irregularidades con los 53 millones de euros del rescate de la aerolínea 'Plus Ultra' y la supuesta influencia del exlíder socialista para que se concediera, así como por las joyas incautadas en su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millones.

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"Zapatero lo tiene muy mal, porque su imagen social y política está absolutamente destruida", ha asegurado el presidente del Gobierno de Aragón, para quien "lo relevante" no son las joyas ni las mordidas de 'Plus Ultra', sino "todo lo que nos queda por conocer" sobre por qué "ha estado defendiendo a una narcodictadura criminal como Venezuela".

También se ha referido al expresidente como "miserable" por "ir alardeando de que ser socialista es tener poco y dar mucho" mientras "se ha dedicado a defender una narcodictadura criminal", incidiendo en que "todavía no sabemos a cambio de qué, pero lo intuimos". "A mí no es que me merezca el mayor de los desprecios, es que me merece el mayor de los rechazos", ha observado.

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CONVOCATORIA ELECTORAL

En esta línea, Azcón se ha referido a la "absolutamente insostenible" situación que atraviesa el PSOE y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por los casos de corrupción generalizada.

Ha considerado que las explicaciones que ha aportado el jefe del Ejecutivo central en su comparecencia ante el Pleno del Congreso de los Diputados este miércoles son "impresentables" y la necesidad de convocar comicios es "indudable".

Si Sánchez no sabía nada --sobre los casos de corrupción generalizada en España--, ha manifestado Azcón, "tiene que dimitir", pero "si lo sabía, tiene que dimitir" igualmente. A su juicio, "decir que no sabía nada es insultar a la inteligencia de los españoles", apuntando que cesó al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, "sin dar explicaciones", aunque posteriormente lo volvió a incluir en las listas electorales.

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En cualquier caso, la sucesión de escándalos en España "no tiene parangón", ha lamentado Azcón, preguntándose "qué más tiene que pasar para que se convoquen elecciones", dado que sería lo "lógico y normal" en cualquier democracia".

Por su parte, Jorge Azcón ha reconocido: "Yo he pasado de la preocupación al miedo". "La pregunta ya no es qué más tiene que pasar para convocar elecciones, sino qué está dispuesto a hacer Sánchez para agarrarse al poder. Ya ha tomado decisiones que pensábamos que eran impensables y tiene muchos problemas que se le van a multiplicar en el futuro".

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PRESUPUESTOS

En otro orden de cosas, ha estimado que la posibilidad de que el Gobierno de España saque adelante los presupuestos para el 2027 es "prácticamente imposible y tendente a cero". En este punto, ha apostillado: "Otra cosa es que el presidente del Gobierno quiera utilizar los presupuestos políticamente, de una forma electoral".

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No obstante, ha expresado que "si los socios no han sido capaces de ponerse de acuerdo en el pasado --para aprobar los presupuestos--, ¿por qué se van a poner de acuerdo ahora?", ha planteado, por lo que las posibilidades son "escasísimas".

Asimismo, ha subrayado que es "incomprensible" que los socios del PSOE "se sientan como nadando en la cloaca, metidos en la alcantarilla" y, aún así, "estén felices", argumentando que "si no lo estuvieran, estarían haciendo cosas distintas de las que están haciendo", en lugar de impedir "un cambio político en este país".

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