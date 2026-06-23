Omán e Irán crean grupo de trabajo para tratar la futura gestión del estrecho de Ormuz

El Cairo, 23 jun (EFE).- Omán e Irán anunciaron este martes la creación de un grupo de trabajo conjunto para abordar la "futura gestión de la navegación en el estrecho de Ormuz" y "los servicios que se prestarán al respecto y los costos asociados, de conformidad con las normas internacionales".

Así lo anunciaron ambos países en un comunicado conjunto publicado por la agencia oficial omaní ONA, en el que también se comprometieron a mantener el paso marítimo clave para el tránsito de hidrocarburos "abierto" y "libre" a la navegación internacional, siempre bajo el respeto a la soberanía de ambos Estados en cualquier acuerdo vinculado con el estratégico paso marítimo.

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El anuncio se hizo al término de la visita a Omán del presidente del Parlamento iraní y principal negociador de Irán con EE.UU, Mohamad Baqer Qalibaf, acompañado del ministro de Exteriores de la República Islámica, Abás Araqchí.

Según la nota, ambos países "acordaron continuar el diálogo sobre este tema a través de un grupo de trabajo conjunto entre los ministerios de Exteriores (de Irán y Omán) para alcanzar un acuerdo sobre la futura gestión de la navegación en el estrecho de Ormuz, los servicios que se prestarán al respecto y los costos asociados, de conformidad con las normas internacionales".

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En ese contexto, añadieron que "todos los acuerdos relativos al estrecho de Ormuz deben respetar plenamente la soberanía y los derechos soberanos de ambos Estados ribereños".

Reiteraron además su compromiso "de mantener el estrecho de Ormuz como una vía marítima segura y abierta para la navegación internacional" y subrayaron la importancia de continuar la cooperación para mejorar la seguridad marítima, la libertad de navegación y la estabilidad regional.

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Qalibaf y Araqchí fueron recibidos por el sultán omaní, Haitham bin Tariq, y ambos llegaron a Mascate tras participar en las negociaciones de alto nivel entre Irán y Estados Unidos en Suiza sobre el memorando de entendimiento firmado la semana pasada entre Washington y Teherán para poner fin a la guerra en el golfo Pérsico y desbloquear Ormuz.

Irán ha insistido reiteradamente en el contexto de este conflicto, que ha llevado a un bloqueo del estrecho de Ormuz, en cobrar a partir de ahora tarifas o "peajes" a los buques que lo transitan, algo que ha generado tensiones y rechazo en la comunidad internacional y los vecinos árabes de Irán, al ser el estrecho un paso natural.

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Qalibaf advirtió la noche del lunes en unas declaraciones a la televisión estatal iraní de que "la gestión del estrecho de Ormuz nunca volverá a la situación previa al conflicto", iniciado a finales de febrero. EFE