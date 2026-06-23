Nvidia asegura que los centros de datos con Rubin practicamente no consumen electricidad ni agua

Nvidia asegura que los centros de datos más recientes impulsados por Rubin son más eficientes debido al sistema de refrigeración líquida que utilizan, que se mantiene a temperaturas más altas, lo que a la postre reduce el consumo energético y de agua hasta prácticamente hacerlo desaparecer.

La plataforma Nvidia Rubin utiliza un sistema de refrigeración por líquido que abarca el cien por ciento de la infraestructura, lo que significa que un líquido en un circuito cerrado dispersa la temperatura de cada uno de sus componentes, sin que se recurra a ventiladores como complemento ni otros sistemas de refrigeración.

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Nvidia ha destacado la eficiencia de este sistema, que refuerza con un dato adicional: ese líquido se mantiene a una temperatura de 45 grados, superior a la que suelen tener las bañeras de hidromasaje (entre 38 y 40 grados), pero todavía inferior a la que están los circuitos. Suficiente para pasar por ellos y llevarse el calor.

Tanto el sistema de refrigeración cien por cien líquida como la temperatura a la que se encuentra ese líquido tienen un impacto directo en el consumo energético y de agua, y que, según la compañía de semiconductores, lo reduce "drásticamente", como explica en un comunicado compartido en su blog.

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Ello se debe principalmente a la temperatura del líquido, ya que no necesita enfriadores, lo que ayuda a reducir el consumo de agua en las instalaciones. Además, y según datos de la industria que cita Nvidia, aumentar solo un grado las plantas de refrigeración puede reducir los costes energéticos en aproximadamente un 4 por ciento.

"A gran escala, estos ahorros se acumulan rápidamente. Una instalación hiperescalable de 50 megavatios puede ahorrar más de 4 millones de dólares anuales en costes de energía y agua relacionados con la refrigeración al adoptar una infraestructura de refrigeración líquida", aseguran desde Nvidia.

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El consumo energético y de agua es una de las principales quejas que reciben los centros de datos. Según la compañía, históricamente la refrigeración de este tipo de instalaciones supone hasta el 40 por ciento del consumo eléctrico que hace en total.

Con este diseño de centros de datos, Nvidia asegura que han "eliminado una enorme cantidad de energía y prácticamente todo el consumo de agua".