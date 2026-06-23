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Muere a los 94 años Clive Davis, impulsor de carreras como las de Whitney Houston, Bruce Springsteen o Janis Joplin

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El productor, director artístico y abogado Clive Davis ha fallecido este lunes a los 94 años después de varias hospitalizaciones por complicaciones respiratorias.

Así lo recogen medios estadounidenses que explican que la familia de Davis ha asegurado que había permanecido ingresado desde el pasado 29 de mayo hasta el 4 de junio.

Davis, que fue director creativo de Sony Music Entertainment, ha sido el impulsor de las carreras de artistas como Whitney Houston, Bruce Springsteen, Patti Smith, Carlos Santana, Alicia Keys o Janis Joplin.

Además, fundó el sello Arista Records en 1974, el cual presidió hasta el año 2000 y donde participó de las carreras de Aretha Franklin, Barry Manilow y Dionne Warwick.

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