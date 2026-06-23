Madrid acogerá el Foro Internacional para la Cultura Palestina con presencia de ministros

Madrid, 23 jun (EFE).- Madrid acogerá entre el 15 y 16 de julio el Foro Internacional para la Cultura Palestina, en el que intenvendrán los ministros de Cultura de España y de Palestina y que pretende dar voz ante el "intento de borrar la identidad de un pueblo".

La conferencia internacional se orientará a definir prioridades, mecanismos de financiación y acciones concretas para la recuperación y reconstrucción del sector cultural palestino, siguiendo la estela de otras iniciativas internacionales similares impulsadas recientemente para Ucrania.

El ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, anunció en el Congreso de los Diputados que este foro nace "con la convicción profunda de que la cultura es una de las primeras víctimas de cualquier proceso de destrucción masiva o de cualquier intento de borrar la identidad de un pueblo".

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Según relató Urtasun, el día 15 se inaugura el foro con una conferencia en el Museo Nacional del Prado. Las sesiones temáticas con las delegaciones ministeriales, en torno a patrimonio histórico, arte, literatura y cine, entre otros ámbitos, tendrán lugar en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía durante toda la jornada del día 16.

La iniciativa, explicó, está organizada conjuntamente por los Ministerios de Cultura de España y Palestina y contará con la presencia del ministro palestino de ese ramo, Emad Hamdan, y de representantes institucionales, culturales y sociales de numerosos países.

Además del propio foro institucional, el ministro avanzó que el Ministerio de Cultura impulsará una programación paralela bajo el nombre de 'Ágora por Palestina', un espacio abierto en el que se presentarán proyectos culturales, iniciativas de solidaridad y programas de apoyo comprometidos con la cultura palestina.

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Esta Conferencia Internacional para la Reconstrucción del Sector Cultural en Palestina se orienta a generar un espacio que defina prioridades, mecanismos de financiación y acciones para la recuperación cultural en Palestina, siguiendo la estela de otras similares como la celebrada en Vilna (Lituania) en 2024 sobre Ucrania. EFE

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