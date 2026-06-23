Las redes sociales frenan su crecimiento en España por primera vez en años, aunque siguen siendo el pasatiempo favorito

El uso de las redes sociales se ha convertido en uno de los pasatiempos digitales preferidos por los españoles, aunque, por primera vez en años, el crecimiento en número de usuarios se ha estancado con una leve caída del 0,5 por ciento interanual.

GfK DAM, medidor oficial del consumo digital en España, y con motivo del Día Mundial de las Redes Sociales, ha elaborado un análisis que recoge parte del uso que le dan los españoles a las redes como las de Meta y TikTok, que encabezan el Top 10 de las redes sociales más utilizadas.

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El informe destaca un dato que tiene que ver con el tiempo que se dedica a consultar las redes. Cada usuario emplea 27 horas y 38 minutos de media mensuales, lo que se traduce en una cuarta parte del tiempo total en Internet.

Las redes sociales congregan a más de 39 millones de usuarios que reparten su uso entre las diez redes sociales más visitadas, como Instagram, con más de 35 millones de usuarios, y TikTok, con cerca de los 30 millones de usuarios. Ambas registran el mayor tiempo de uso por parte de las mujeres, mientras que Reddit cuenta con un notable aumento, alcanzando casi los 13 millones de usuarios y posicionándose como una de las redes favoritas de los hombres.

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La cifra de más de 39 millones de usuarios únicos mensuales oculta una tendencia a la baja, ya que presenta una cobertura un 0,5 por ciento menor que el año anterior e indica que es la primera vez en años que las redes sociales han frenado su crecimiento.

"El uso de las redes sociales es la actividad favorita de los españoles. Lo que observamos es que la cobertura parece haber encontrado ya sus máximos y es probable que nuevos consumos como la IA acaben afectando también a la atención, ligada al tiempo de consumo", ha afirmado el director de GfK Media, David Sánchez.

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Asimismo, el 'smartphone' sigue siendo el dispositivo favorito para consumir contenido en las redes sociales, con una conexión media de 26 horas y 47 minutos al mes, mientras que la franja horaria con un mayor acceso se produce entre las 13:00 y las 18:00 horas, siendo el viernes el día predilecto de la semana.

Hay otros datos a tener en cuenta, sobre todo el uso paritario entre hombres y mujeres, y cómo la generación Z es la que más tiempo pasa en las plataformas sociales, con 40 horas y 23 minutos mensualesde media. Los 'millenians' más jóvenes (entre 25 y 34 años) registran una media de 36 horas al mes, mientras que los mayores de 65 años se quedan en las 19 horas y 28 minutos mensuales.

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El informe revela que los madrileños (25 horas), los vascos (25 horas y 2 minutos) y los catalanes (26 horas y 12 minutos) son los que menos tiempo pasan en las redes sociales en comparación con el resto de comunidades, un ranking que está encabezado por los asturianos, con 30 horas y media mensuales.

Finalmente, el informe confirma la caída de X (antes Twitter), mientras otras redes similares como Threads, que ahora cuenta con más de 10 millones de usuarios, se acerca a la plataforma de Elon Musk. OnlyFans desaparece del top 10 de redes sociales con una audiencia que pasa de los 1,8 millones de usuarios.

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