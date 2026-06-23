La OMI coordinará un plan para evacuar a 11.000 marineros del estrecho de Ormuz junto con EEUU e Irán

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha informado que pondrá en marcha un plan de evacuación para los 11.000 marineros que continúan varados en aguas del estrecho de Ormuz en coordinación con los gobiernos Estados Unidos, Irán y Omán, así como el resto de países costeros de la zona y compañías del sector marítimo, en el marco del memorando entendimiento firmado recientemente entre las autoridades estadounidenses e iraníes.

El organismo de Naciones Unidas ha señalado que cuenta con todas las garantías de seguridad necesarias para iniciar esta operación y ha verificado que las condiciones para una navegación segura están garantizadas.

"Tras meses de penurias y angustia para miles de marineros inocentes, y con un impacto negativo para el mundo entero, celebro con profunda satisfacción el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, que supone un paso decisivo hacia el restablecimiento de la seguridad marítima y el fin de los inaceptables ataques contra la navegación civil", ha sostenido el secretario general de la OMI, Arsenio Domínguez.

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El Gobierno de Omán, país que comparte con Irán la soberanía de las aguas en el estrecho, se ha comprometido a garantizar la libertad de navegación en el enclave y ha anunciado la apertura de un corredor marítimo para la evacuación de los buques. El plan será implementado por fases para evitar los riesgos de colisión ante el gran volumen de buques en la zona.

"La seguridad de la navegación sigue siendo la prioridad principal. Dado el elevado riesgo de colisión en el entorno actual, se requiere una evacuación gradual y controlada del tráfico marítimo. Para mitigar estos riesgos, la OMI ha desarrollado un enfoque por fases basado en grupos de buques, con la plena coordinación de las autoridades omaníes", reza un documento emitido por Omán.

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Por otro lado, el secretario general de la OMI ha recordado a los 14 marineros que han perdido la vida durante los últimos meses en la zona a causa del conflicto. "Su dedicación al servicio del comercio mundial no será olvidada", ha afirmado.