Actividad económica en México creció 2.3 % en abril de 2026: ganadería y construcción impulsan el avance, según INEGI

Una ilustración muestra la actividad económica de México con un ganadero, ganado y fábricas, junto a un gráfico de barras y flechas ascendentes que indican crecimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad económica de México mostró señales de fortalecimiento durante abril de 2026 al registrar un crecimiento de 2.3 % anual, informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mediante el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE).

De acuerdo con el organismo, el resultado refleja un desempeño positivo en los tres grandes sectores de la economía: las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias, que lograron avances respecto al mismo periodo del año anterior.

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¿Qué sectores impulsaron el crecimiento de la actividad económica?

El Inegi detalló que el crecimiento anual del IGAE se explicó por:

Actividades primarias: aumento de 4.4 % .

Actividades secundarias: crecimiento de 2.3 % .

Actividades terciarias: avance de 2.2 %.

Dentro de las actividades primarias, la agricultura registró un incremento de 4.2 %, mientras que la cría y explotación de animales avanzó 4.8 %.

Por su parte, las actividades secundarias fueron impulsadas principalmente por la construcción, que se disparó 10.4 % anual. También destacaron la minería, con un crecimiento de 3.4 %, mientras que las industrias manufactureras permanecieron sin cambios. En contraste, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica presentó una disminución de 0.4 %.

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Comercio y servicios mantienen el dinamismo económico

En el sector terciario, el comercio al por mayor fue una de las actividades con mejor desempeño al crecer 10.6 %, mientras que el comercio al por menor se mantuvo sin variaciones.

Otros sectores que reportaron incrementos fueron:

Servicios de apoyo a los negocios, manejo de residuos y remediación: 3.8 %.

Servicios de salud y asistencia social: 3.5 %.

Servicios profesionales, científicos y técnicos: 3.1 %.

Servicios financieros y de seguros: 2.5 %.

Sin embargo, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas registró una contracción de 2.5 %.

IGAE también reporta avance mensual en abril

En cifras desestacionalizadas, que eliminan efectos de calendario y factores coyunturales, el IGAE mostró un crecimiento de 2.2 % mensual durante abril.

El resultado se suma al avance anual de 1.4 % registrado en marzo de 2026, cuando la economía fue impulsada por las actividades terciarias y primarias, pese al retroceso observado en las actividades secundarias.

México evita la recesión técnica, pero mantiene crecimiento moderado

El Indicador Global de la Actividad Económica es una medición preliminar que permite conocer la tendencia de la economía mexicana en el corto plazo.

Durante 2025, la economía de México creció apenas 0.6 % anual, cifra inferior al 1.5 % registrado en 2024, al 3.2 % de 2023, al 3.9 % de 2022 y al 6.1 % de 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

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Analistas han señalado que el país logró evitar una recesión técnica, en parte porque el impacto de los aranceles de Estados Unidos fue menor al previsto. No obstante, advierten que la economía mexicana continúa mostrando un desempeño moderado tras la desaceleración observada durante 2025.