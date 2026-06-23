Francia extiende la alerta por calor el miércoles a 58 del centenar de sus departamentos

París, 23 jun (EFE).- El instituto meteorológico Météo-France anunció este martes que 58 departamentos estarán en alerta roja por ola de calor a partir del miércoles al mediodía, cuatro más que hoy, mientras que otros 31 permanecerán en nivel naranja (segundo de riesgo), lo que afectará a más del 90 % de la población en Francia.

La alerta roja se extiende así a nuevas zonas del norte del país, incluidos los departamentos de Aisne, Somme, Nord y Pas-de-Calais, en un episodio que las autoridades meteorológicas califican de intensidad muy elevada y con temperaturas excepcionalmente altas tanto de día como de noche, según el último boletín publicado esta tarde.

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Además, este miércoles, las temperaturas mínimas continuarán subiendo, alcanzando entre 20 y 26 grados centígrados a primera hora de la mañana, e incluso más en algunas zonas, con posibilidad de batir nuevos récords, de acuerdo con las previsiones de Météo France.

Durante la tarde, las temperaturas máximas apenas variarán respecto a este martes, manteniéndose excepcionalmente altas en la mayor parte del país, con valores entre 39 y 42 grados en gran parte del oeste de Francia (y alcanzarán localmente los 43 grados en la región de Poitou-Charentes-Val de Loire).

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El intenso calor se extenderá hacia la región de Hauts-de-France, donde las temperaturas ascenderán a niveles aún más elevados, conforme a Météo France, que prevé que se batan nuevos récords.

Y añadió que el jueves será otro día sofocante, con temperaturas que se mantendrán muy altas, mientras que el viernes se espera un descenso gradual a lo largo de la costa atlántica.

Como apunta Météo-France, la persistencia del calor nocturno constituye uno de los elementos más preocupantes del actual episodio.

La noche del lunes al martes fue la más cálida jamás registrada en Francia desde el inicio de las mediciones en 1947, con una temperatura media de 21,6 grados, mientras que la máxima alcanzó los 28,7 grados en Pouzauges (Vendée).

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Météo-France advierte que este "episodio canicular excepcional" tiene un nivel de intensidad que podría acercarse al registrado en agosto de 2003, una de las olas de calor más extremas de la historia reciente en Francia.

Los monumentos y museos de la primera potencia turística del mundo se vieron obligados a tomar medidas, empezando por la torre Eiffel, que anunció su cierre excepcional esta tarde y mañana a las 16 horas (14 GMT).

"La torre Eiffel se adapta", señaló en su página web la sociedad encargada de la explotación del emblemático monumento parisino, en un mensaje en el que explicó que para los visitantes el último acceso posible fue a las 12.15 horas y para los clientes del restaurante a las 13.30 horas. Las entradas anuladas serán reembolsadas automáticamente.

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El Louvre -que como muchos otros museos parisinos tiene cada martes sus puertas cerradas- anunció también medidas a partir de mañana, que estarán en vigor al menos hasta el sábado.

El cierre de puertas se adelantó dos horas para esas jornadas, a las 16.00 (14.00 GMT), según informó este martes el museo más visitado del mundo, ya que la canícula hace difíciles las condiciones de visita del edificio, así como el trabajo de sus empleados en las horas más calurosas.

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La dirección del Louvre indicó que es precisamente al final de la jornada cuando la acumulación del calor en el edificio es más fuerte debido, además, a la fuerte presencia de visitantes.

El enorme y antiguo edificio es "frágil" y no está adaptado al cambio climático, dice el comunicado, que previene asimismo a los visitantes en su web de que el museo podría abrir el jueves próximo más tarde y de forma parcial.

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Igualmente el Palacio de Tokio de París optó por cerrar todas sus exposiciones desde ayer y hasta el próximo viernes y, fuera de París, monumentos históricos de gran afluencia turística como el Mont-Saint-Michel aconsejan a los visitantes postergar su visita hasta después de la ola de calor. EFE

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