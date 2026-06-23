Fluidra fija el 9 de julio como fin de negociación de las acciones para cobrar el primer dividendo

Fluidra ha fijado el próximo 9 de julio como el último día de negociación de sus acciones con derecho a participar en el reparto de dividendos ('last trading date'), como paso previo al abono de 0,32 euros por título previsto para el 14 de julio, según ha informado este martes en un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La fecha a partir de la cual las acciones se negociarán sin derecho a percibir esta retribución ('ex date') será el 10 de julio, mientras que los titulares inscritos que tendrán derecho a percibirla ('record date') se determinarán el 13 de julio.

PUBLICIDAD

El abono se efectuará a través de las entidades participantes en Iberclear y contará con BBVA como entidad agente, y sobre el importe bruto de 0,32 euros por acción se aplicará la retención exigida por la normativa fiscal aplicable.

La Junta General de Accionistas de la multinacional aprobó el pasado 6 de mayo la distribución de un dividendo total de 0,65 euros por acción a cargo de los resultados de 2025, ejercicio en el que registró un beneficio neto de 176 millones de euros y una facturación de 2.184 millones.

PUBLICIDAD

La operación supondrá un desembolso máximo de 124.883.895,50 euros, calculado sobre la totalidad de las acciones ordinarias de la sociedad, cuyo capital social está dividido en 192.129.070 títulos de un euro de valor nominal cada uno.

Tras este primer pago de julio (de 0,32 euros brutos por acción), la compañía completará la retribución al accionista con un segundo abono de 0,33 euros brutos por título el próximo 10 de diciembre.