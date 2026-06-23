Felipe y Letizia presumen de complicidad en su encuentro con los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias

Por segundo día consecutivo el rey Felipe VI ha cumplido con la agenda institucional programada para esta semana, aunque en esta ocasión muy bien acompañado por la reina Letizia que ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas. Esta vez, los Reyes han presidido la reunión anual con los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias en una cita que ha tenido lugar en el Palacio de El Pardo, en Madrid.

Durante el encuentro, los Monarcas han podido concoer de cerca la labor desarrollada durante el pasado 2025 a través de un informe que, además, incluye información sobre la situación financiera de la Fundación. A pesar del protocolo que se requiere en este tipo de actos, los Reyes volvieron a mostrar una maravillosa complicidad en su llegada a la cita compartiendo confidencias entre risas y miradas de cariño.

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Siempre muy correcta para este tipo de actos y sin dejar de lado la sobridad que requiere la ocasión, doña Letizia ha elegido para la ocasión un perfecto traje de lino estilo 'oversize' perteneciente a la firma Sèzane. En color beige, el conjunto consta de blazer con solapas anchas y doble botonadura delantera además de pantalón fluído de pernera ancha. Impecable, la Reina lo ha combinado a la perfección con complementos en marrón y joyas en dorado con las que le ha aportado un plus de luminosidad al look.

De lo más natural, doña Letizia no dudó en subirse parte del bajo de la chaqueta para poder meterse la mano en el bolsillo, sin duda un gesto espontáneo con el que demostró que estaba especialmente cómoda con la elección del estilismo.

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Entre los asistentes a la cita, pudimos ver a algunos rostros conocidos entre los integrantes de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias como fue el caso de la empresaria Esther Alcocer Koplowitz que también derrochó elegancia para la ocasión con mono en azul vibrante.