El Gobierno autoriza la licitación del mantenimiento de 163 estaciones ferroviarias por 13,9 millones

El Gobierno ha autorizado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, el contrato de servicios de mantenimiento integral de las 163 estaciones ferroviarias de la zona centro, por un valor estimado de 13,9 millones de euros (no incluye IVA), según ha informado este martes ambas entidades en un comunicado.

El contrato ha abarcado las estaciones de las provincias de Madrid, Ciudad Real, Toledo, Guadalajara, Ávila, Segovia y Soria, que ofrecen servicios de transporte de viajeros de alta velocidad (AVE), larga y media distancia, así como las estaciones del núcleo de Cercanías de Madrid.

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En este contexto, el objetivo se ha centrado en garantizar la "calidad y fiabilidad" de las instalaciones y asegurar su "máxima operatividad" para ofrecer el mejor servicio a los viajeros.

Asimismo, el servicio de mantenimiento se llevará a cabo mediante la realización de actuaciones programadas y trabajos de reparaciones que optimicen la disponibilidad de todos los equipos y sistemas instalados.

Con respecto a la prestación del servicio, esta ha incluido la ejecución de trabajos de mantenimiento preventivo y técnico-legal, conductivo, correctivo, oficina técnica y la revisión y control de activos.

Además, también ha comprendido la aportación de mano de obra, fungibles, consumibles y medios auxiliares de cualquier tipo que sean necesarios para llevar a cabo los trabajos.

En el caso de las estaciones de Cercanías de Madrid, el servicio de mantenimiento se ha basado en el seguimiento del estado de las instalaciones para trasladarlo al gestor (Renfe Cercanías) y garantizar que este realice las acciones correctivas necesarias.

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Finalmente, el informe ha señalado que estos trabajos contribuyen a la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 9, que promueve infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.