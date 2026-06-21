Bezzecchi pide perdón por su agresión al comisario y no recurrirá la sanción

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder del Mundial de MotoGP, ha pedido perdón este domingo al comisario de pista al que agredió tras su caída en la carrera al esprint del sábado en el Gran Premio de Chequia y ha decidido no recurrir la sanción impuesta por Dirección de Carrera, que le penalizó sin correr este domingo.

"Me gustaría pedir disculpas a toda la comunidad de MotoGP por mi comportamiento hacia el comisario de pista. También lo siento porque sé cuánto esfuerzo y sacrificio hacen los comisarios para garantizar nuestra seguridad. Este comportamiento no debería ocurrir y no hay ninguna justificación para ello. Pido disculpas a todos, a Aprilia Racing y a todos mis aficionados", señaló en redes sociales.

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El sábado, a falta de dos vueltas para el final de la carrera corta, el transalpino se fue al suelo tras perder el control de su moto en la curva 3. Se dirigió hacia su moto y empujó al 'marshall' que trataba de ayudarle, al que posteriormente le dio una bofetada. Dirección de Carrera le sancionó sin correr el domingo.

Este mismo domingo, Bezzecchi se acercó al puesto del comisario en el Circuito de Brno durante el 'warm up' para pedirle personalmente disculpas. El '72' conversó durante varios minutos con él, le entregó algunos regalos y ambos se abrazaron en varias ocasiones.

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El italiano manda en la general con 15 puntos de ventaja sobre el español Jorge Martín (Aprilia), que podría aprovechar la penalización de su compañero para recortarle puntos en la lucha por el título de la categoría reina.

Tras conocerse la sanción, Aprilia Racing presentó una apelación ante el Panel de Comisarios, que la noche del sábado confirmaron la penalización del líder.

A la marca italiana solo le quedaba la opción de elevar el recurso ante el Tribunal Internacional de Apelación (CAI), pero este domingo confirmó que aceptaba la sanción.